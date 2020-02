Implante capilar: una novedosa técnica que cuenta con excelentes resultados

En Solana Estética en Salud, en Intendente Solana 236 de nuestra ciudad se encuentra Implante Capilar Junín, un centro dedicado exclusivamente a la realización de implantes capilares con una técnica única y novedosa, indolora y con resultados garantizados.

El microimplante capilar es un procedimiento quirúrgico, mínimamente invasivo que comprende la extracción de unidades foliculares y la colocación en el área sin cabello del paciente.

Mariano Calero es el médico cirujano especializado que lleva adelante la técnica en nuestra ciudad.

En diálogo con Democracia dio detalles del procedimiento y los beneficios y al mismo tiempo destacó la creciente cantidad de consultas.

Resultados visibles

Son muchas las preguntas a la hora de decidir someterse a un implante capilar y es por ello que una primera consulta busca aclarar todas las dudas de los pacientes y conocer sus expectativas para realizar un diagnóstico.

En cuanto al microimplante en sí, Calero asegura que ha pasado por varias etapas.

“En un primer momento había técnicas que hoy han sido actualizadas y están brindando muy buenos resultados. Además de ser una excelente técnica en sí, ya que no deja ninguna cicatriz visible, los resultados son increíbles”.

La técnica “de tira”, en la cual se extraían las unidades foliculares del área posterior de la cabeza y se implantaban en el área donde necesitaba el paciente, en el área de calvicie, ha quedado obsoleta.

Actualmente se realiza con el método FUE (Folicular Unit Extraction), pelo por pelo.

“Hoy, la técnica pelo por pelo es la más novedosa. Es una técnica de sacabocado donde se extrae folículo por folículo. Ese folículo puede llegar a contener entre uno a cuatro o cinco unidades dependiendo de las características propias del paciente”, explica Calero.

Éstas se extraen del área posterior de la cabeza, de la región occipital –área donante-, y se colocan en la parte frontal. “Lo bueno de esta técnica es que no genera ningún lecho cicatrizal por lo cual uno puede intervenirse hasta cinco veces si el área donante lo permite”.

Por eso, más allá de las posibles indicaciones y cuidados, ya que no deja de ser una intervención quirúrgica, Calero destaca la importancia de que “el paciente posea área donante, es decir, si tiene las características para poder ser implantado. Eso define si un paciente tiene una conducta quirúrgica o no”. El procedimiento es único y dura entre seis y ocho horas.

Único centro especializado

El período de recuperación luego de la intervención es rápido, algo que antes no sucedía.

“Hoy en siete o 10 días el paciente se reincorpora a la vida social activa. Se obtienen muy buenos resultados y un muy buen pasar post operatorio”, destacó Calero y explicó que “el pelo implantado se cae al mes y comienza a crecer en forma definitiva al segundo o tercer mes. Al sexto mes se ven cambios, y los resultados estéticos finales, al año”.

El profesional recibe infinitas consultas en la ciudad, donde atiende cada quince días: “Hay una gran demanda y somos el único centro especializado en pelo. Eso nos llena de responsabilidad”.

Hombres y mujeres

“En su mayoría son hombres quienes se acercan. El 50% de la población masculina se ve afectada en algún momento de su vida por algún grado de alopecia”, explica el profesional. El 90% de las consultas las realizan los hombres. “La consulta temprana y los cuidados previos siempre conviene comenzarlos antes. Porque hay más chances quirúrgicas”.

En el caso de las mujeres, “si bien no sufren en el mismo grado que los hombres, y tienen un patrón diferente de alopecia, también se ven afectadas. Se realizan diferentes tratamientos”.