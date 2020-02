Ediles pedirán informes por el “Transporte Pepa”

Tras la nota publicada por Democracia en su edición de ayer, donde se informó que Transporte Pepa dejaría de funcionar a partir del 17 de este mes, los concejales del Frente de Todos se manifestaron “preocupados por la decisión que se vio forzado a tomar el Transporte Pepa” y responsabilizaron al Municipio.

En este sentido, el concejal Maximiliano Berestein afirmó: "Hace más de 20 años que José Luis Pepa presta el servicio de transporte al Parque Natural Laguna de Gómez, también uniendo a los vecinos de los barrios Almendros, Moya, Jardín y Real con el centro de la ciudad. Es un juninense que además de invertir en su ciudad genera trabajo para otras dos familias y presta un servicio esencial para muchas familias”.

Y agregó: “No se comprende cómo el intendente decide pagar millones de pesos mensuales a una empresa del conurbano para que brinde el servicio de transporte público, pero no hay dinero para esta empresa que es de juninenses. Parece que las cosas no se miden con la misma vara".

Por su parte, voceros oficiosos del municipio consultados por este diario adelantaron que en los próximos días seguramente habrá una reunión con José Luis Pepa para tratar de arribar a un acuerdo.

“Garantizar el transporte”

Por su parte, el concejal Rodolfo Bertone manifestó: "No solo tenemos que reconocer el esfuerzo que ha hecho la familia Pepa para mantener este servicio esencial durante tanto tiempo, sino que además debemos garantizar el transporte a los vecinos que deben ir y venir del Parque Natural"

Y amplió: "Desde el Frente de Todos vamos a presentar un pedido de informes al intendente para que nos dé explicaciones sobre la deuda contraída con el transporte en cuestión y le solicitaremos que instrumente los medios necesarios para sostener y mantener operativo el transporte".

Dejaría de funcionar

El transporte de José Luis Pepa, que tiene el servicio de traslado a la Laguna y barrios del camino al balneario dejará de funcionar desde el 17 de febrero.

“Pido disculpas a los usuarios de 20 años, me veo en la obligación de retirar el servicio porque no hemos llegado a un acuerdo con la Municipalidad”, explicó el titular del servicio a este diario.

“Primero eran 30 litros de gasoil. Por unos meses me los dieron, hasta fin de año. Ahora me ofertaron 20 y me parece que merezco otra cosa. Nada más”, cuestionó.

La decisión de suspender desde el 17 de febrero el servicio, según indicó, se da “por la gente de los barrios. Si el 2 comienzan las clases no quiero dejar a fin de mes y dejar colgados a los chicos”.

Es decir que continuará con el transporte acordado de tipo escolar de traslado a la laguna, pero no de pasajeros comunes.

“Ahora actualmente estoy sin contrato, no tengo nada, así que no se si van a poner micros como pusieron en Junín o por qué se me niegan los 30 litros de gasoil. Por eso les pido disculpas a las sociedades de fomento y a la gente de la Laguna”.

A raíz de la suba de costos aseguró que “se puso muy bravo todo. Aparte la gente me respondió, la de la Laguna, la gente que va a trabajar a las quintas, por eso les doy casi quince días para que se fijen qué movilidad pueden hacer. Voy a trabajar con los chicos de la escuela únicamente los que tengo contrato municipal y escolar”.

Y aclaró: “No voy a poder levantar pasajeros y no quiero un choque con la gente, por eso quiero que quede claro por qué me voy. No quiero más limosna de nadie. Si antes con 30 litros tuve problemas, porque Petrecca hizo lo imposible para que me den los 30 litros, después me ofrecen 20 litros, ¿después 10?, ¿qué hago yo?”.

Asimismo reclamó: “Me sacaron medio recorrido, todo Benito de Miguel hasta Oro Negro. ¿En invierno qué hago? Con la recaudación de la gente que vive en la Laguna y los que van a trabajar a las quintas no puedo mantener un colectivo con todos los gastos que tiene”.