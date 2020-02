Esperan que Nación absorba parte de los subsidios de las tarifas del transporte público

En el marco de las reuniones que viene manteniendo con las distintas áreas, este jueves tuvo lugar en el Ministerio de Transporte el primer encuentro del intendente Pablo Petrecca con el ministro Mario Meoni. Entre los puntos claves de la reunión, tal y como contó a TeleJunín Petrecca, se encuentra el pedido por parte del Ejecutivo local de que los beneficios en las tarifas del boleto del transporte público, que hoy afronta el municipio, sean absorbidos por el Estado.

Asimismo, solicitarán en una nota material para implementar en el área de Seguridad Vial.

“Conoce las problemáticas de la ciudad”

En principio, Petrecca destacó lo positivo del encuentro, que duró más de una hora: “Ha sido una reunión muy buena, muy positiva, pudimos tocar todos los temas que teníamos pendientes desde el municipio de Junín. Muchos de ellos los conoce al dedillo porque los ha gestionado cuando le ha tocado ser intendente en los tres mandatos aquí en la ciudad. Es realmente una ventaja sentarse con alguien, primero que haya sido intendente, ya la charla es distinta porque conoce los padecimientos, las problemáticas, las puertas que uno toca como intendente permanentemente”.

Asimismo, destacó que “conoce las problemáticas que tenemos en la ciudad. En ese sentido ha sido muy fácil para mi poder expresarle la temática y la problemática porque él la conoce muy bien. Y me contó cuáles son las ideas y proyectos que tiene”.

A pesar de que aún no hay claridad en el presupuesto, hasta marzo o abril, como para conocer con qué fondos se van a manejar y las cosas que van a hacer, Petrecca destacó: “Expresé las problemáticas que tenemos y lo que queremos gestionar y él tiene un conocimiento de todos los puntos”.



Financiación de beneficios SUBE

Un aspecto importante, según destacó Petrecca, tiene que ver con “la impronta que quiere darle el ministro a lo que es el Sistema Federal del Transporte Público y ahí en Junín tendría un impacto muy importante. Es una visión más federal que está tomando este ministerio, con la que coincido y celebro”.

Cabe destacar que con el inicio del transporte público se obtuvo convenio con SUBE algo que no en todas las localidades sucede.

“Nosotros lo logramos”, destacó Petrecca, “pero no pudimos contar con los atributos, o sea los descuentos los soporta el municipio. La propuesta que le hemos realizado al ministro es que ese atributo lo pueda financiar el Estado nacional, lo cual sería un alivio para las arcas municipales. Eso ya es un punto muy positivo”.

Y agregó: “Me dijo el ministro que luego del congelamiento de las tarifas por 120 días, que han propuesto, a partir del día 121 estaría incorporado Junín a este sistema. Es una muy buena noticia. Vamos a presentar formalmente los pedidos de lo que hoy quedó en una charla muy positiva, cordial y amena”.

Asimismo aseguró que estarán enviando una nota solicitando asistencia con insumos para implementar en Seguridad Vial.

Balance positivo

“Ambos tenemos un común denominador, que es lo mejor para Junín y entendimos que hay una oportunidad histórica para resolver temas en nuestra ciudad que quizás no se han podido solucionar en mucho tiempo. Él lo ha intentado cuando ha sido intendente y que hoy está ocupando este Ministerio”, indicó.

“En ese sentido nos hemos puesto de acuerdo para trabajar por y para Junín y creo que esto es lo más importante que hay que destacar en este primer encuentro. Después los proyectos se irán presentando”, adelantó.