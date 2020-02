Villa Talleres: Continúan los pedidos para mejorar el tránsito

Con la mayoría de los servicios básicos satisfechos, a la hora de marcar algún déficit del sector los vecinos del barrio Villa Talleres hacen hincapié en el tránsito, principalmente sobre Avenida República.

En dicha arteria, con una circulación vehicular cada vez mayor, hay dos puntos críticos.

Uno de ellos es la intersección con la calle Chaco, en donde el bulevar impide doblar a los que vienen por allí y quieren tomar la avenida hacia el norte, o los que vienen por República desde San Martín e intentan doblar a la izquierda.

El otro sector, más problemático aún, es el de la esquina de República y Suiza, donde el caos vehicular es evidente y riesgoso. Por tal motivo se solicitó a las autoridades comunales en reiteradas ocasiones algún tipo de medida que ordene el paso de los autos y motos.

“Si bien se habló, nunca se hizo nada. Creemos que no es costoso, podría ponerse un semáforo y eso sería ideal para organizar el tránsito”, afirma el presidente de la sociedad de fomento, Osvaldo Ferrúa.

Hace un tiempo ya se colocó un cartel que alerta sobre la prohibición de girar a la izquierda para los que vienen desde la zona del paso a nivel. “Eso siempre fue así –agrega Ferrúa– se sabe que en las doble mano no se puede doblar a la izquierda, haya semáforo o no, eso siempre existió y no se cumple. Sería importante que la gente se acostumbre a respetar esa regla”.

Con todo, el problema lleva años sin solución y los lugareños reclaman que se tomen medidas cuanto antes.

En el interior del barrio, en tanto, las calles y veredas son, en general, muy angostas, lo que genera inconvenientes en la visibilidad en las esquinas. El dirigente fomentista también remarca los riesgos en todo el sector habida cuenta de la alta circulación vehicular que hay allí. “Tenemos accidentes de motos, autos y demás, y no podemos tener un inspector en cada esquina”, advierte.



Infraestructura

Delimitado por Avenida República, Tucumán, Primera Junta y las vías del Ferrocarril, Villa Talleres está cubierto –como quedó dicho– con todas las prestaciones básicas. “Estamos tranquilos, tenemos todos los servicios y funcionan, en general, muy bien”, asevera Ferrúa.

No obstante, uno de los reclamos centrales entre los lugareños pasa por el alumbrado público. Si bien destacan que el servicio está presente en todo el vecindario y hasta hubo mejoras, consideran que sigue siendo insuficiente. “Siempre vamos a reclamar las luces led”, subraya el presidente de la sociedad de fomento.

Desde la entidad barrial admiten que se comenzó a desarrollar un programa de reconversión, aunque quedó trunco antes de completar todo el sector: “Primero se pidieron las columnas con el alumbrado un poco más potente, algo que se empezó a hacer, aunque no en todo el barrio. Hay un 30 por ciento que fue cubierto con esto, que tiene una luz muy buena, que es alta y permite ver bien. Sería importante que se complete en todo el vecindario, porque se empezó a hacer y de un día para el otro, se dejó”.

Así y todo, los fomentistas insisten en que la iluminación en las calles todavía dista de ser la ideal y, en tal sentido, Ferrúa indica que “sería interesante que se coloque la tecnología led, que es lo que quiere todo el mundo”.

Por otra parte, también se reconoce que hace un tiempo que hay un buen cuidado y mantenimiento de la plaza y otros espacios verdes del vecindario.

Seguridad

Finalmente, Ferrúa analiza la situación de la seguridad en Villa Talleres y, sobre eso, destaca que “no hubo ninguna queja respecto a eso” en el último tiempo.

Además, pondera que hay más presencia policial, ya que “se ve que el paso de la policía es más frecuente, están en la zona”.

Con todo, desde la sociedad de fomento quisieran tener un contacto más fluido con las autoridades para poder trabajar en conjunto: “Lo que no hemos tenido todavía es la posibilidad de que se acerquen a hablar con los fomentistas para saber la realidad del sector. Sería lindo poder contarles nuestro punto de vista”.