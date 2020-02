Provincia: convocaron a paritarias a docentes y estatales para el lunes

El gobierno bonaerense convocó a paritarias a los gremios de docentes y estatales para el próximo lunes, 10 de febrero, en el Ministerio de Trabajo, informaron fuentes del Poder Ejecutivo de la Provincia.

Voceros de la administración provincial precisaron que, en esa reunión, el gobierno comenzará a abordar cuestiones no solo relacionadas con la suba salarial, sino también con condiciones laborales, infraestructura y capacitación.

Asimismo, quedó oficializado que el 2 de marzo comenzarán las clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

"Debemos empezar a pensar cómo se recomponen los ingresos de los trabajadores", explicaron los informantes, quienes reiteraron que la idea es no volver a implementar la cláusula gatillo dado que ese mecanismo de ajuste automático del salario por inflación "indexa la economía".

Al respecto, la titular de Suteba Junín, Francina Sierra, afirmó: “Es algo que veníamos esperando los docentes y es la primera vez que nos vamos a juntar con el Gobierno de Axel Kicillof, en el marco de una paritaria provincial. Seguramente se van a poner sobre la mesa los temas de agenda, que en principio es el aumento salarial para 2020”.

“También se va a dialogar sobre la infraestructura escolar con el plan Escuelas a la Obra y algunos otros programas que está pensando largar la Provincia y en cómo nosotros pensamos que se deben abordar y cuáles son las prioridades”, agregó.



“Otros de los temas a abordar serán el servicio alimentario escolar y el tema de los sumarios que quedaron pendientes en la Provincia, que creemos que tienen un carácter persecutorio hacia los docentes que vienen heredados de la gestión anterior”, explicó.

“En esa amplia discusión, además se podrán en agenda la formación docente, las condiciones socioeconómicas de acceso para todos los jóvenes y niños a las escuelas. También se va a trabajar en comisiones técnicas. Cada una va a abordar algunas de las temáticas”, destacó.

“La paritaria provincial se va a cerrar en la medida que primero se defina la nacional. Recién ahí se va a poder dar cierre. El salario docente está retrasado como el de todos los trabajadores”, reconoció Sierra.

“Necesitamos una mejora y, por sobre todas las cosas, mecanismos que nos permitan tener certezas de que el salario no va a perder frente a la inflación. Además, no puede quedar por debajo de la línea de la pobreza”, confirmó.

“La coyuntura actual, con una Provincia endeudada, ha obligado al gobierno provincial a anunciar que postergan parte del pago de un retroactivo que nosotros deberíamos haber cobrado hoy, junto al aumento de la clausula gatillo”, indicó.

En ese sentido, desde el gobierno manifestaron que la cláusula gatillo "no permite volver a sentarte a dialogar si hay una situación de emergencia" que lo amerite.

"Necesitamos avanzar para hacer crecer los salarios reales contemplando distintos escenarios, pero el botón de ajuste no puede ser siempre el salario público", dijeron y subrayaron que se apuesta "a tener el mejor diálogo con los gremios".

“Sabemos que hay dificultades, pero el salario, la infraestructura y la salud tienen que ser una prioridad”, concluyó Sierra.

“Dificultades de solvencia”

Los sindicatos de maestros recibieron un comunicado del Ministerio de Trabajo bonaerense en el que se les informaba que los docentes cobrarán en los próximos días un aumento del 11,7% por la actualización por inflación del último trimestre de 2019, pero que el remanente de diciembre se percibirá recién con los salarios de marzo.

Las fuentes gubernamentales explicaron que el retraso responde a "dificultades de solvencia" que tienen que ver con el pago del vencimiento de 250 millones de dólares que hubo que hacer el lunes a los tenedores del bono BP21.

Además, apuntaron a que la postergación del Impuesto Automotor que vencía en enero y el retraso de la fecha de vencimiento del impuesto inmobiliario provincial para fines de febrero repercutieron en que los dos primeros meses del año no ingresaran unos 10 mil millones de pesos a las arcas bonaerenses.

No obstante, remarcaron que "no es un dato menor" que la provincia respete la aplicación de la cláusula gatillo "y pueda otorgar este aumento de casi el 12%" en el contexto actual de emergencia y ante los problemas de caja que existen".

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que lo primero que hizo al asumir su gestión, en diciembre pasado, "fue encarar el tema de la infraestructura escolar" y consignó que se relevaran 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases en marzo, ante los reclamos de los gremios por la postergación de pago de un remanente de diciembre en los salarios docentes.

"No voy a hablar de tragedias ni golpes bajos, pero relevamos 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases. Empezó el plan para que puedan iniciar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchas escuelas cerradas por esta cuestión", sostuvo esta mañana el mandatario en declaraciones a la prensa. Y aseguró que la intención es que los maestros "no pierdan con la inflación".

“Se pague lo antes posible”

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, dijo que se le pedirá al gobierno bonaerense que se fije una fecha y se pague "lo antes posible" el remanente de diciembre en el salario docente.

"Aun sabiendo que el gobierno de María Eugenia Vidal dejó a la provincia devastada con una situación muy compleja, el salario de los docentes, la infraestructura y los comedores tienen que ser prioridad y eso se tiene que cumplir a rajatabla, por eso estamos pidiendo que se cobre ese remanente", dijo Baradel.

"Queremos que se fije una fecha de pago y que se lo antes posible a marzo el pago de ese remanente. Lo de las obras se está haciendo con el plan 'Escuelas a la Obra', pero lo salarial también tiene que ser central, por eso reclamamos", dijo el dirigente.