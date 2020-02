Con rebajas de hasta el 50 por ciento, comienza el primer Big Sale del 2020

Este viernes y sábado se llevará a cabo la primera edición del año del Big Sale Junín, una propuesta de la Sociedad Comercio e Industria, el municipio de Junín, Centros Comerciales y la Cámara Hotelera y Gastronómica, que busca impulsar la actividad, con ofertas de entre el 20 y el 50 por ciento en productos seleccionados de los comercios adheridos.

Al respecto, Mariano Gentilucci, coordinador del Club de Emprendedores y de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, manifestó: "Estamos invitando a todos los vecinos para que puedan participar de este evento que tiene como finalidad fomentar el consumo con descuentos importantes. Son varios los centros comerciales que tenemos, como el de avenida República, Padre Respuela y Benito de Miguel, entre otros. Queremos generar y sentar las bases para que los comercios puedan captar la demanda de los vecinos en cada zona".

Comercios adheridos

Los comercios adheridos son los siguientes: 3D Equipamiento; 47 Street; A Tus Pies; Admit One; Afra Sports woman; Alfis Jeans; Alison; Almendra; AMA - Asociación Mutual de Amigos; Amatista; Amelie; Amore; Antonia;AyD Innovaciones Tecnológicas; Baltimore; Barramar; Bendita diferencia; Binomio Eventos; Blanco Junin; Bocacious Indumentaria de Surf; Boreal | Café - Deli; Bracchi Collezioni; Bretxa | Home and Coffee; Bringeri - Hogar, Muebles y Max (tecnología); Calzados Escorpio Mujer y Niños; Calzados Escorpio Hombre; Calzados París; Cardón Junín; Cariñitos; Carlos Frisina; Center Ferretería; Centro Goma Junín; Claudia Indumentaria; Club de Ropas; CM Spa; Coccole; Collins Coffee & Company; Color Shop Pinturerías; Cora house and home; Cultivarte Almacén Orgánico; Damasco; Despensa Mari; Días Soñados; Dionisio; Distinguidas; Don Emilio | El centro de la construcción; Don osvaldo; Don Severo; Dra Cruz Veterinaria; E y C Materiales; Eco Servicios Alciati; El Cielo; El Día Que Me Quieras; El Portal; El Taller | Restó - Comedor Universitario; El Timón; El Triángulo; Electricidad Junín; Elisea; Enigma joyas; Factory; Fan; Ferretería El tigre, Ferretería República ,Finisterre viajes; Frigia Perfumería; Gab House; GH; Guelty Joyas; Hidalgo; Imperial Pinturerías; In.Soul; Industrias Plásticas Martínez; Inédita; Instituto Hermenegildo Zampar; Joyería Castellar; Joyería Kassis; Juma Electric; Juntas con Diseño; JyB accesorios; Ketos Electricidad; Kevingston; Kyl; La Baguette; La kumbre; La Maison; La ropa de Nuestros Hijos SRL; La Valija; La vie; Las Marías Junín; Las Monas; Las Tinas; Librería Bianco; Librería Bisio; Librería Centro; Libreria JM; Librería Marial; Librería Rucci; Lo de Andrea; LOKURAS; Los dos hermanos; Los Vascos; Luxsol Jeans; Mach; Mafferetti | Bosque y Jardín; Malawi Clothes; Malena; Manicomio; Mercería Mi Lugar tu Lugar; Mi Debilidad Tu Lencería; Mingorance; Mirona; Modas Emanuel; Mon Ami; Montagne Junín; Mosca loca; Muebles Respuela; Mundo medias; Naldo - Electrodomésticos y Moto Bike; Naranja Mandarina; Narrow; Nato; Neumáticos Maiorana; No te caigas XT; NogoJunin - Pinturería; Nuestro Almacén; Óptica Pehuén; Oroza Multimarca; Otto; Panadería Fortunata; Panadería Las Delicias; Pastel; Patachines; Pepe Perrone Pesca con mosca; Perfumería Essences; PetShop Alvear; Pima seguridad industrial; Pintufer; Pistacho; Por amor a vos; Punto g; Q32; Quitapenas; Randich Indumentaria; Red and Blue Ropa Informal; Red Perfumerías; RG Motos; Roberto Tudisco Deportes; Rociluz; Rose; Sabores; Sakura; Scarlett´s Alta Costura by Claudia Esper; Se dice de mí; Semillitas; Shamrock; Sport look; Super Verde; Surface; Tecnaqua; Teresa Caliri; Alta Costura; Tita tita; Tu Mueblería; Ulmaría; Único & Novedoso; Unishop; V&V confort house; Venecia Resto Bar; Verde que te quiero; Vicenta; Zaccarina; Zeto indumentaria.