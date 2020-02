Demolieron una vivienda por razones de seguridad en Chile y las vías del ferrocarril

Una tensa situación se desató ayer al mediodía entre familias y fuerzas de seguridad tras el desalojo y demolición de una precaria vivienda, ubicada a metros de la alcantarilla de calle Chile, en el barrio San Francisco de Asís.

En efecto, una pala cargadora del municipio demolió una casilla de madera y chapas, pero la resistencia de los vecinos y moradores, que se extendió durante más de una hora, en un in crescendo de nerviosismo, gritos e increpaciones, provocó que los efectivos policiales y las autoridades del área de Seguridad de la comuna se retiraran del lugar.

“Esta es mi casa ¡Mirá cómo me la hicieron!”, expresó uno de los damnificados que perdió su vivienda.

“No tienen donde estar”

“No tienen a donde ir”, se lamentó una vecina, que se solidarizó con estas familias sin techo.

Una vecina declaró que “supuestamente son terrenos del ferrocarril pero no les dieron ninguna solución y vinieron directamente a romper esto. Dijeron que sacaran las cosas o iban a derrumbar con las cosas y todo”.

Y agregó: “Esta gente no tiene donde estar. Lo necesitan. Vivían debajo de un cartón. Dijeron que empiezan con esta y van a empezar a derrumbar todas y no nos van a dar ninguna solución”.

Si bien el operativo continuó, un grupo de vecinos increpó a la policía cuestionando el accionar. Las chapas y restos de los materiales del derribo se dejaron en el lugar y las máquinas se retiraron.

“Peligro de derrumbe”

En diálogo con Democracia, el director de Seguridad del municipio, Luis Chami, afirmó que se trata de un lugar “con peligro de derrumbe y que estaba electrificado”.

Y el funcionario agregó: “Teníamos denuncias de los vecinos, de la sociedad de fomento y de la Federación de Sociedades de Fomento, teníamos pedido formal de que se derribara el lugar, que estaba vacío y que era un búnker de droga, de trata de personas y los vecinos estaban cansados. A eso fuimos”.

Consultado sobre el procedimiento, aseguró: “Teníamos una evaluación por parte de Obras Públicas ya que al pasar el tren eso vibraba como para caerse. Cuando fuimos había gente que sacó pertenencias pero no eran propietarios del lugar porque era un lugar usurpado. Y tenían miedo por los chiquitos y por los propios vecinos”.

Y remarcó: “Nosotros nos manejamos con el informe nuestro de que eso corría peligro. Como eso no tiene propietario, no tiene nada, la intervención pública la podemos hacer desde el municipio y fuimos en resguardo de eso, había reclamos de la sociedad de fomento y la Federación y un informe técnico para derribarlo”.

En sus palabras, cuestionó que “los que se molestaron fueron delincuentes con frondoso prontuario. Delincuentes que vinieron a tirar piedras porque ese lugar lo tienen como lugar de venta de drogas y de comercialización y se agrega que se ejercía la prostitución, porque hay denuncias de vecinos en la sociedad de fomento”.

“Y no hablemos de pobres. Una cosa son los pobres y otra cosa son los delincuentes. En ese lugar hay muchos pobres que se levantan a trabajar todos los días. Eso hay que defenderlo”, diferenció.

"Teníamos denuncias por droga"

El presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, y el secretario de Seguridad municipal, Andrés Rosa, estuvieron presentes en el barrio donde se realizó el derribo de la construcción, “tras varias denuncias de vecinos por venta de drogas y prostitución”.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que personal de la secretaría de Obras Públicas constatara, además, “que la construcción corría serio riesgo de derrumbe, poniendo en peligro la vida de los vecinos del sector”.

Giapor aseguró: “Hace muchísimo tiempo que la Federación viene recibiendo quejas de ese sector. Hay denuncias de venta de drogas, denuncias de prostitución y nos decían que no se podía pasar de noche, por temor a que algo suceda".

"Por eso, desde la Federación mandamos una nota pidiéndole a la secretaría de Seguridad que busquen la forma de derrumbar esa casa, para que el barrio viva más tranquilo: para que no haya más venta de drogas, ni prostitución, ni nada que moleste el buen vivir de los vecinos. Por supuesto que es doloroso, pero eso no podía seguir así", agregó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, expresó: "El debate que nosotros tenemos que dar como gobierno es de qué lado queremos estar. Nosotros vamos a defender siempre la legalidad y lo que acabamos de derribar era un búnker, no dicho por nosotros, sino por todos los vecinos".

"Días previos estuvimos charlando con los vecinos y hoy mismo venían ellos mismos a agradecernos por haber tomado riendas en el asunto", agregó y adelantó: "Obviamente que estamos para dar todas las respuestas, porque tenemos todo documentado".

El funcionario municipal aseguró que "en ese lugar no habitaba nadie" y que una de las señoras que dijo ser moradora "recibe un subsidio de alquiler y asistencia por parte de la Municipalidad".

"Desde hace tiempo, ese lugar era un búnker, un espacio que se utilizaba esporádicamente para cometer todo tipo de delito, por eso intervenimos, luego de un proceso previo, como había que hacerlo", dijo Rosa que destacó “a los vecinos, porque son ellos quienes nos informan, los que llaman al 911, los que denuncian al 132; y también a la Federación de Sociedades de Fomento que se compromete”.

Comunicado del municipio

Tras lo acontecido, desde el municipio enviaron un comunicado en el que aseguran que “luego de diversas denuncias de los vecinos por venta de drogas y por pedido de la Federación de Sociedades de Fomento, las fuerzas de seguridad locales este mediodía (por ayer) procedieron a demoler el búnker cercano a la "Alcantarilla de calle Chile", que se encontraba en estado de derrumbe y electrificado”.

Asimismo el comunicado asegura que “los vecinos del lugar manifestaron que temían consecuencias para sus hijos por el mal estado de la propiedad”.

“El búnker se denominaba así a raíz de que allí se desarrollaban actividades ilícitas. Se encontraba deshabitado, con usurpaciones esporádicas”.