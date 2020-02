Tarjeta Alimentar: reunión con Daniel Arroyo por la implementación en Junín

El Frente de Todos comenzó febrero gestionando en Buenos Aires y La Plata distintos programas para implementar en Junín.

En tal sentido, la presidenta del bloque de concejales, Victoria Muffarotto, junto al senador Gustavo Traverso y el concejal Rodolfo Bertone visitaron en su despacho al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para coordinar avances en la implementación de la Tarjeta Alimentar en nuestra ciudad.

“En un contexto en el que el municipio ha disminuido la ayuda alimentaria a las familias, la implementación de esta tarjeta traerá alivio a miles de juninenses que vienen padeciendo una situación cada vez más apremiante”, afirmaron.

Se trata de más de 2 mil titulares y muchos más beneficiarios indirectos que volcarán al consumo unos doce millones de pesos que impactarán positivamente en la economía local. Según lo acordado en la reunión, la implementación será durante febrero.

"Apostamos decididamente a este instrumento en el marco de una emergencia como la actual", manifestó Bertone. Por su parte, Muffarotto consideró que "la inflación desbocada que dejó el macrismo condena cada día a nuevas familias al margen del consumo mínimo, a eso hay que darle respuestas urgentes. Pero el plan Argentina Contra el Hambre no se trata solo de esto; a lo que apunta es a un abordaje integral que incluya socialmente a partir de la reinserción laboral. El hambre es una vergüenza que Argentina no tiene por qué soportar"

"Nuestro compromiso fue y será el de trabajar para solucionar los problemas de la gente. Todo lo que podamos gestionar en ese sentido será hecho sin especulaciones. Esperamos lo mismo de todos los que tienen esa responsabilidad. Trabajo y no excusas", declaró el senador Traverso.

El Programa

La Tarjeta Alimentar es un instrumento del Plan Argentina Contra el Hambre que busca que todos los argentinos accedan por lo menos a la canasta básica alimentaria. Para acceder a ella no hace falta acceder a ningún trámite, puesto que los datos de los beneficiarios ya están en poder de la Anses. Está destinada a padres o madres de niños de hasta seis años, embarazadas a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad que ya reciben la AUH.

No reemplaza a ningún beneficio existente, sino que constituye un refuerzo a los que ya reciben la AUH. No sirve para extraer dinero en efectivo, sino para comprar todo tipo de alimentos (el alcohol está excluido).