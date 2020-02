La colocación de balizas en el Club de Planeadores facilitaría el aterrizaje de aviones sanitarios

Con la pista del Aeródromo de la Ruta 188 clausurada desde el año 2012, el Club de Planeadores se convirtió en un espacio accesible para el aterrizaje de aviones para posibles traslados sanitarios lo cual constituye una ayuda vital para las emergencias en nuestra ciudad.

No obstante, ante la falta de luminaria, solo se pueden realizar descensos de aeronaves durante el día y en el caso de que se requiera en horarios vespertinos o nocturnos debe hacerse en otras localidades.

Democracia consultó a Javier Gaude, miembro de la comisión directiva del Club de Planeadores de Junín y al director del Hospital Interzonal, Sebastián Meneses, quienes destacaron que un balizamiento de la pista resultaría en una ayuda muy importante para la función sanitaria que requiera traslados o incluso para ablaciones de órganos, a través de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplante, Docencia e Investigaciónque funciona en el HIGA.





Solo aterrizajes diurnos

El lunes pasado, un avión ambulancia bimotor de gran porte -Beechcraft E90 King Air- descendió en la única pista habilitada de Junín, ubicada en el CPJ, para trasladar a un paciente de 23 años, que había sufrido un accidente, hacia un centro de alta complejidad.

En ese sentido, Gaude aseguró que balizar la pista sería más que beneficioso para no tener que aterrizar en localidades vecinas como Chacabuco, Rojas o Pergamino y aseguró que realizaron una propuesta al intendente Petrecca.

“Balizar la pista para el municipio es un costo ínfimo, nosotros como Club de Planeadores no necesitamos, pero es un aeródromo público no controlado y si el municipio quiere invertir y poner las luces como han hecho las pistas de la zona, tranquilamente puede hacerlo. Se lo hemos dicho, cada vez que hablamos con concejales se lo decimos”, destacó Gaude.





Si bien en la actualidad estas aeronaves pueden operar con normalidad en la pista de césped del Club ubicado en el camino a la Laguna, cabe destacar que esta no cuenta con un sistema de iluminación, por lo que no pueden despegar o aterrizar en horarios nocturnos, como sucede en otros aeroclubes de la Región.

El avión Sanitario aterriza, pero si se hace tarde en lugar de aterrizar en Junín tiene que hacerlo en Chacabuco, en Rojas o en la zona.

De hecho según Gaude, General Viamonte, Rojas, Chacabuco, Vedia, Lincoln, General Pinto, General Villegas, Chivilcoy, 9 de Julio y Pergamino, tienen todos los aeródromos balizados, excepto Junín.

“Todas las mejoras que se le puedan hacer al aeródromo ya tienen que ver con una decisión política de la municipalidad”, al mismo tiempo que remarcó que “Junín es un centro de salud muy importante”, por lo cual el balizamiento “debería ser un objetivo”.

Asimismo destacó el trabajo que se realiza desde la comisión directiva y que “es un costo altísimo para el club mantener el aeródromo funcionando”.





“Sería vital para la salud”

El director del HIGA, Sebastián Meneses destacó también la importancia de un posible balizamiento para el ámbito de la salud en nuestra ciudad.

“Es super útil para la función del Incucai o Cucaiba, para la parte sanitaria, más allá de lo comercial que se pueda hacer en el aeródromo. Los aviones del Incucai aterrizarían ahí”, aseveró.

“Como ayuda, creo que es vital. Ojalá sea el aeródromo o el Club de Planeadores pero que tengamos un lugar accesible para cualquier eventualidad, no solo para la parte del Incucai sino para traslados sanitarios en general, ya que actualmente los traslados se realizan por tierra”, refirió.

En ese sentido destacó también el funcionamiento de la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplante, Docencia e Investigación en el HIGA.

“Está en evaluación como todo el hospital, respecto de la gestión anterior porque hay varios puntos que estamos viendo. La idea es continuar lo que se hizo bien y lo que no, modificarlo”.

Especialmente sobre la Unidad aseguró: “Queremos que esté operativa y sea beneficiosa para todos. Sabemos lo que es un trasplante o un paciente en lista de espera. Hay que darle una solución más allá de que no sea fácil conseguir donantes y llegar a la etapa de ablación con sus tiempos y demás”.

Cabe destacar que en 2019 hubo una ablación en el HIGA, que se realizó a través Chacabuco.