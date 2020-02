Cierre de las escuelas de verano en la UP 16

Los internos de la UP 16 cerraron el ciclo de las Escuelas Abiertas de Verano, una propuesta de la provincia de Buenos Aires, implementada en conjunto con el Consejo Escolar y el Gobierno de Junín, con el objetivo de extender este tipo de actividades durante el verano.

En esta oportunidad, los internos realizaron varias interpretaciones que fueron aprendiendo en los talleres de música.

Al respecto, Orlanda D'Andrea, directora de Educación del Municipio, dijo: "Vinimos a acompañar este cierre de las escuelas de verano en esta unidad y estamos muy sorprendidos por el trabajo que hicieron los chicos, el servicio y los profesores. Más allá del arte, se vió en ellos la conformación de equipo y todo fluye cuando estamos del mismo lado. Todo salió hermoso y nos vamos con mucha alegría".

"Además es un espacio desestructurado y se puede trabajar desde otro lugar. Esto se hace con lo que sentimos y pensamos. Nos vamos con el corazón pleno y con mucha felicidad por el trabajo que hicieron en este lugar", sostuvo la funcionaria municipal.

Por su parte, los profes, Diego Ferrante y Matías Otegui, a cargo del taller, expresaron: "La idea era trabajar de otra manera y con el objetivo de que se lleven ciertas herramientas para que después no vuelvan. Queremos que esto haya sido un paso nada más y que sea una etapa de aprendizaje. Insistimos en dejarles herramientas y es a lo que apuntamos. Nosotros nos vamos llenos y plenos por todo lo que ellos nos dieron".

Para finalizar, José Luis Facorro, subdirector de Asistencia y Tratamiento de la UP 16, añadió: "Pasamos una muy linda jornada y esto se inicia con un taller de verano. Ojalá que pueda continuar en el año, tal como se hace en las escuelas. Los internos la pasan bien en este taller porque les permite sacar a relucir su arte. Ojalá que tengamos el espacio necesario para que este programa pueda continuar".