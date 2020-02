Encuentros para informar, preparar y acompañar en el proceso de adopción

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el año pasado estadísticas de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua), donde se identificó que el 89% de las personas con voluntad de adoptar sólo lo haría si son bebés de hasta un año.

Sin dudas una situación que "no se corresponde" con la realidad de las niñas y niños que se encuentran en situación de adoptabilidad, según el informe.

Desde el Servicio de Orientación a la Adopción, que funciona en el Centro de Salud Mental, ubicado en Lavalle 929, la responsable Ps. Gabriela Parino destacó los trabajos que se realizan para acompañar a quienes deciden comenzar un proceso de adopción como así también para aquellos que ya se encuentren transitándolo.

Consulta y acompañamiento

Como un espacio de consulta, para obtener información y eliminar mitos, así funciona el Servicio de Orientación a la Adopción, a cargo de la psicóloga Parino.

“Se trata de un espacio al que se puede consultar individualmente o en el que por ahí se hacen reuniones. También entrevistas puntuales a personas que están pensando en adoptar, que pueden estar inscriptas o no. Hay quienes buscan una primera información básica antes de inscribirse.

Cómo inscribirse, dónde inscribirse, conocer los requisitos”, enumera algunas de las muchas inquietudes que surgen a los futuros adoptantes.

En esa misma línea se abordan desde el Servicio cuestiones puntuales, como “qué es la adopción”.

“Porque todos pensamos que es formar una familia y tener hijos. Se piensa desde una perspectiva del adulto y la adopción busca familias para niños que no han podido continuar viviendo con su familia de origen”, destacó.

“Las familias pueden venir una vez o varias veces. Son entrevistas individuales para familias, incluso muchas a veces ya están con los niños y necesitan hablar sobre dificultades que tienen, buscar recursos”, destacó.

“La mayoría busca adoptar un bebé”

Los datos de la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Dnrua) resultan elocuentes, con un 89% de adoptantes que solo adoptaría bebés de hasta un año.

“La gran mayoría (de niños en situación de adoptabilidad) no son bebés que se ha decidido dar en adopción por su familia de origen, sino todo lo contrario”, explica Parino.

“En la mayoría de los casos son nenes a los que en cualquier momento de su vida se les detecta vulneración de derechos muy graves y que no pueden continuar viviendo con su familia de origen porque todo lo que se hizo para que continuaran no dio resultado”.

Sobre la inclinación de adoptar un bebé, Parino destaca que “la mayoría de la gente se inscribe para adoptar un bebé o piensa en un bebé porque también pensó en tener un bebé biológicamente. Viene con la idea del recorrido biológico que uno hace de paternidad biológica y en realidad los niños que necesitan familia pronto no son bebés, ahí se da el agujero grande en el sistema de adopción porque ni los adultos están preparados para pensar desde el niño ni los niños esperan con los brazos abiertos a los adultos, es complejo, requiere mucho acompañamiento”, asegura.