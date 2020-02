Crece la preocupación por atrasos en los pagos de IOMA a los prestadores

Entidades gremiales que nuclean a profesionales que son prestadores de IOMA en nuestra ciudad, como así también representantes de los trabajadores que tienen dicha obra social, expresaron su inquietud ante los atrasos en los pagos de las prestaciones, por una parte, y las deficiencias de las coberturas, por otra, situación que se está dando desde hace mucho tiempo.

Desde el Círculo de Bioquímicos, el doctor José Pugliese, en diálogo con Democracia se refirió a la preocupación del sector, por los atrasos en los pagos de IOMA desde hace meses.

“Con las nuevas autoridades de IOMA, no hubo comunicación. Habría una reunión el martes próximo, en la que se plantearán entre otros temas, la preocupación de los atrasos en los pagos, que no se corte la cadena, el atraso arancelario, la actualización del valor del bono-coseguro, y fundamentalmente la no aprobación de los últimos dos aumentos del año pasado, pactados en un acta con las autoridades de la gestión anterior, que dejan el nivel de aumento de los aranceles bioquímicos muy lejos del porcentaje de la inflación, del aumento de los insumos ( la mayor parte dolarizados), de los servicios y un 15% por debajo del aumento de los sueldos de los empleados”, explicó el bioquímico Pugliese a diario Democracia.



“En este contexto, si no hay alguna novedad en el corto plazo, los laboratorios podrán muy difícilmente mantener el servicio”, apuntó.

Al respecto aducen que, por falta de financiamiento, han llegado a la “acuciante situación de no poder cumplir con las obligaciones de pago del bono de 4000 pesos a los empleados del sector, que deberá comenzar a cancelarse a partir de febrero”, advierte un comunicado de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, con fecha del 24 de enero del corriente año.

Por su parte, desde el Colegio de Farmacéuticos con sede en Junín, Atilio Villani, presidente de la entidad, al ser consultado por Democracia sostuvo que, si bien hubo cambio de autoridades de IOMA, la deuda de la entidad sigue vigente.

“Ya es tiempo de confirmar las deudas y se tienen que hacer cargo, incluso de las deudas de la anterior gestión. IOMA nos debe desde septiembre de 2019, es demasiado tiempo que tiene atraso en los pagos”, afirmó el directivo.

Apuntó que esta obra social, junto con PAMI, era de las más importantes en cuanto a cantidad de afiliados, por lo cual en Junín, al ser una ciudad con muchos empleados (activos y pasivos) bonaerenses, había una creciente deuda. “Estamos a la espera de qué hacer por parte del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires”, apuntó.

Desde el Círculo Médico de Junín, al ser consultadas por este medio, sus autoridades prefirieron esperar hasta mediados de febrero para referirse a esta situación, que también los afecta y por la cual se están haciendo gestiones desde la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), entidad provincial a la que está adherida el círculo local que preside el doctor Gabriel Scattarello.





El empleado provincial

Por su parte desde ATE Junín, gremio que nuclea a gran parte de los empleados de la provincia de Buenos Aires, el secretario general Julio Miguenz manifestó que sobre la cobertura IOMA se viene “luchando desde hace varios años, no solo los activos sino los pasivos provinciales que tienen la misma obra social”.

“La cobertura siempre sigue siendo insuficiente. Estamos ante un grave problema con el aumento de la medicación y de las consultas médicas, ya que ATE es coseguro de IOMA, reintegrando el 100 por ciento de la consulta, del bono B o C, ya que A no se cobra al afiliado”, dijo el dirigente.

“Los profesionales, además del bono, cobran diferencia la cual no es reintegrada por el gremio. Y en cuanto a IOMA seguimos muchas falencias en la cobertura de medicamentos, de los bonos de consulta, en el no control de los médicos que cobran diferencia, en la entrega de prótesis, en las autorizaciones de las operaciones, hay infinidad de recursos de amparos que IOMA todavía no ha cumplido”, apuntó.

“No me voy a aventurar a hablar sobre esta gestión que recién asumió, pero sí decir que se ha reclamado desde gestiones anteriores y se sigue igual. Las gestiones de gobierno han puesto en el directorio del IOMA cargos políticos, que no son de los dueños de la obra social: los trabajadores y los jubilados”, afirmó Miguenz.

Respecto a Junín, el gremialista dijo que supuestamente, hasta el jueves último, continuaba al frente el contador Marcelo Pastormerlo como director de IOMA Junín, habiendo una versión que podría hacerse cargo una persona que no es de Junín.