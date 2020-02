Con aumentos que rondan el 50% comienzan las primeras compras para la escuela

Los primeros días de febrero son una fecha clave para las compras escolares, de cara al próximo inicio del ciclo lectivo 2020, el 2 de marzo.

Por organización, por precios, por promociones, muchos padres comienzan a consultar y concretar algunas compras para equipar la mochila de los chicos.

Con muchos aumentos durante todo el 2019, confirmados por comerciantes, este año la suba ronda el 50% con respecto al año anterior.

Democracia consultó a Hernán Bisio, de Librería Bisio, Raúl Parejas, de Rucci y Diego Maimone, de Damasco quienes se refirieron al comienzo de la temporada escolar.

Además, se espera el lanzamiento de la canasta local.

Muchas consultas, algunas compras

Luego de las fiestas se dio un cambio en la dinámica de las librerías, al menos este año, según destacó Hernán Bisio.

“En comparación con otros años, cuando en diciembre se cortaba todo y retomaba a mediados de febrero, esta vez para Papá Noel la gente elegía mochilas, cartucheras y así continuaron las ventas, no cayeron tanto. Se hizo más parejo todo el año”, explicó.

“En otros años se corta y retoma, esta vez no fue así”, destacó.

De ese modo, los padres, tratan de buscar lo que necesitan para comenzar a armar de a poco la mochila de los chicos: “Más que nada para que no se les junte todo, van comprando de a poco”.

Según Hernán, “hubo muchos aumentos durante el año y de un año a otro un 40%, un 50%, seguro”, estimó.

Promociones y tarjetas

Raúl Parejas coincidió en que “algunos comienzan a comprar y aprovechan las promociones de las tarjetas”, aunque no comenzó la temporada aún.

“Muchos preguntan precios, hay consultas permanentes”, aseguró y al igual que Hernán Bisio consideró que “la gente va a aprovechar mucho el Big Sale para ir comprando, al menos en el caso de las librerías”.

Para Parejas los aumentos se dieron todo el año “aunque ahora se notan un poco más. El aumento de un año a otro creo que la suba ronda un 40% pero todavía no sabemos si es el precio final al comienzo de clases”.

Por su parte Diego Maimone, de Damasco, aseguró que en general “se adelantan las compras con la idea de conseguir más productos, hacer menos colas y obtener mejores precios”.

Asimismo aseguró que “los aumentos que se dan en nuestro rubro son similares a lo que sucede en otros, dado que el inicio de clases es un tema importante para las familias” y destacó las ofertas y promociones del comercio, además de las que ofrecen las tarjetas.

“Siempre tenemos promociones, a veces más importantes, pero siempre tenemos promos de tarjetas y promos permanentes que ofrecemos con diferentes tipos de descuentos”.

Por su parte Parejas destacó que “seguramente Banco Provincia y Nación que son los más fuertes van a tener. El Provincia ya fijó, tiene todo febrero y todo marzo, los viernes, un 20% de descuento, en 3 cuotas, pero seguramente en un día puntual van a ofrecer más descuentos”.

Precios

Si bien los precios dependen en todos los casos de las marcas, hay muchas opciones económicas, especialmente de las segundas marcas. Uno de los elementos más caros es sin duda la mochila para los chicos.

Lisa, fantasía, de espalda, con carro, las variedades y la calidad hacen que varíen desde los 500 pesos (pequeña, de espalda) hasta los 5500 (las más caras, con carro).

La elección en promedio se vuelca a las que cuestan entre 2500 y 3500 pesos.

En el caso de las hojas de carpeta, el repuesto de 480 hojas supera los 400 pesos.

Los lápices de colores largos, por 12, de segundas marcas se consiguen por 130 pesos y un lápiz negro por 15, una goma por 20 y un adhesivo chico por 20 o 30 pesos.

Un cuaderno de primera marca por 24 hojas se consigue por 80 pesos y uno de la misma línea, pero de tapa dura, forrado y de 50 hojas alcanza los 170 pesos.



Reunión por la canasta local

Por quinta temporada consecutiva se confeccionará una canasta escolar junto a las librerías para el comienzo del ciclo lectivo 2020.

“Desde el municipio estamos convocando a todas las librerías del partido de Junín a que se acerquen el día 10 de febrero, a las 10 de la mañana, a la oficina. Será la primera reunión para coordinar las acciones y confeccionar lo que va a ser la canasta escolar 2020 para las etapas inicial, primaria, secundario, terciario y universitario”, explicó Fernando Scanavino, titular de la OMIC, en una entrevista con TeleJunín.

Según consideró, “es una alternativa completa que hacemos desde el municipio año a año para ayudar al bolsillo de los juninenses. Sabemos que la vuelta al colegio en este contexto va a ser de alzas bastante sostenidas, entonces, bajo el compromiso, desde el municipio brindamos un beneficio fiscal que es una bonificación en la tasa de seguridad e higiene para las librerías que participan”.