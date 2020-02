El oficialismo pide modificaciones al convenio y la oposición salió al cruce

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó esta semana el programa “Escuelas a la obra”, que consiste en destinar 800 millones de pesos para realizar 752 obras de reparación y mejoramiento en diferentes colegios de la provincia.

Pero Junín no figura entre los municipios que recibirán partidas, y mientras desde el oficialismo comunal reclaman modificaciones para firmar el convenio, la oposición salió al cruce con duras críticas.

En este sentido, el tesorero del Consejo Escolar, Fernando Balbi, afirmó a Democracia: “Si bien en nuestra ciudad no hay obras que impliquen una emergencia muy grande, nuestra intención es seguir mejorando los edificios escolares, por lo que teníamos planificadas varias intervenciones para el presente año, que se venían haciendo de manera conjunta entre Provincia y Municipio”.

“Este año presentamos un listado de 10 obras, de las cuales había cuatro principales y una de ellas es la Primaria 12, que comparte edificio con la Secundaria 18, que desde octubre se agravó la situación con el desprendimiento de mampostería. Consideramos que requiere la intervención inmediata”, explicó.

“A partir de esa situación inesperada que ocurrió el domingo pasado, Junín debería haber entrado en el programa. Ahora estamos insistiendo a la Provincia para que colabore con la financiación de esta obra”, declaró.

“Creemos que las obras se pueden concretar con el convenio municipal, a través del Consejo Escolar o de la Cooperativa. Nosotros estamos abiertos a todos los caminos, más allá del convenio y algunas cláusulas que se pueden solucionar”, indicó.

“Hoy, como Consejo, nos preocupa el estado de las escuelas, y estamos gestionando por esos docentes y chicos. Durante estos últimos cuatro años hemos intervenido 60 de los 88 edificios”, apuntó.

“Actualmente tenemos como prioridad la Escuela Primaria 12 y estoy convencido de que vamos a lograr tener alguna fuente de financiamiento. Queremos mandarle tranquilidad a esa institución y ayer estuvimos con el grupo de arquitectos de la Provincia. Seguiremos trabajando para que el 2 de marzo esa escuela esté en condiciones correctas para el inicio de las clases”, subrayó.

“El Intendente no quiso firmar”

Por su parte, la concejal e inspectora de nivel inicial Lourdes Pedroza explicó a Democracia: “Las acciones del financiamiento educativo tienen un presupuesto de más de 47 mil millones de pesos y nuestra preocupación es saber en qué se va a invertir”.

Por otro lado, “en relación al proyecto Escuelas a la Obra, que se generó desde la Provincia en base a las necesidades, estamos en una negociación conversada con el Intendente que no quiso firmar el convenio”, afirmó.

“Es un año en el que se está poniendo un engranaje que se está aceitando. La necesidad del Gobernador fue contar con el compromiso de los intendentes más allá de las firmas en este proyecto en común, para saber cuáles eran las necesidades en Junín”, aclaró.

“Por ahí, este intendente desconoce cuáles son las necesidades edilicias en los establecimientos educativos o quizá, en esto de comprometerlo a firmar un proyecto en el cual debía aportar el fondo de financiamiento educativo también generó que no lo hiciera por su egoísmo personal”, remarcó.

“Antes de negarse a la firma, debería haber reflexionado y haber tenido del distrito una evaluación de los edificios. La Escuela 12 y otras que aún tienen problemas de electricidad o de gas, deberían haber sido evaluadas para saber si son de emergencia”, finalizó.