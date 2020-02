Tras la reunión de Carbap con la Provincia, Esponda pidió que no sean “diálogos vacíos”

Tras el encuentro de la Mesa Ejecutiva de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aries y La Pampa (Carbap) con el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, el dirigente agropecuario de Junín- Rodrigo Esponda- afirmó a Democracia que “la reunión es positiva, en cuanto a la posibilidad de juntarse, conocerse, generar vínculos de confianza que permitan avanzar en los temas que hay que solucionar”.

La herramienta para las soluciones la tiene el Gobierno, ojalá las reuniones tengan ese fin y no un fin dilatorio, afirmó Rodrigo Esponda.

Y el delegado del Renatre y presidente de la Coalición Cívica de Junín agregó: “No hay duda de que la única forma de solucionar los problemas es a través del diálogo y el consenso. Ahora lo importante es que la decisión política no sea solo generar reuniones, sino generar soluciones, y eso lo dirá el tiempo. Somos muy optimistas en que no sean diálogos vacíos, sino diálogos en los cuales -por supuesto no se obtenga todo lo que pretende el campo- se vayan teniendo en cuenta las posturas de cada uno de los sectores, que van marcando errores que cometen los gobiernos y que se pueden subsanar en pos de la mejora de la productividad y de la vida de todos los bonaerenses”.

“La agenda es variada y tiene que ver con la ley de emergencia, la ley de fitosanitarios, el impuesto inmobiliario complementario, la educación rural, temas que hay que ir trabajando en conjunto para arribar a la mejor solución. Insisto, la herramienta para las soluciones la tiene el Gobierno, ojalá las reuniones tengan ese fin y no un fin dilatorio para que pase el tiempo y nada más“ dijo.

La agenda del campo

Matías de Velazco presidió la delegación de Carbap que se reunió con el ministro en un encuentro en el que se punteó la agenda de temas de la provincia vinculados a la producción.

Durante casi tres horas se analizaron los distintos temas, entre otros el del ordenamiento provincial de la aplicación de fitosanitarios, la celeridad en las declaraciones de Emergencia, los programas sobre planes de fomento de producción ganadera, aspectos vinculados al financiamiento y la necesidad de capital de trabajo a través de líneas de crédito del Banco Provincia, la continuidad de las obras del Rio Salado y el comienzo del mejoramiento de los caminos rurales de la provincia.

También se abordó la necesidad de reglamentar la ley de Feedlot 14.867, poner en vigencia la Ley del sudoeste bonaerense y coordinar la compra de insumos para la lucha contra las plagas.

Asimismo, se habló sobre el compromiso del gobernador Axel Kicillof de poner en funcionamiento una mesa tributaria y la necesidad de tener un encuentro con el Ministerio de Seguridad para fortalecer el trabajo de las patrullas rurales.

Finalmente se abordó la necesidad de intercambiar información y acciones acerca de la educación rural y agrotécnica de la provincia, y se coincidió en la importancia de la escuela como un ordenador social y la importancia de abordar la educación agropecuaria.

Trabajo conjunto

De Velazco le manifestó al ministro Rodríguez que, más allá del malestar expresado por el productor en distintas asambleas con motivo de la excesiva presión impositiva, existe el compromiso de trabajar por el bien de la producción, la provincia y la Nación.