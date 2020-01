Nueva terminal: afirman que “no habría inconvenientes con la aptitud hidráulica”

Concejales del Frente de Todos de Junín visitaron al nuevo presidente de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, Luis Siri (ingeniero, excandidato a intendente de Lincoln por el Frente de Todos en la última elección), para expresarle las preocupaciones sobre el distrito y comenzar a gestionar soluciones.

En este sentido, el concejal Maximiliano Berestein afirmó: "Uno de los temas centrales de la reunión fue transmitirle nuestra preocupación por la demora de la gestión anterior del ADA en el informe de aptitud hidráulica de la nueva terminal de ómnibus, y nos tranquilizó mucho saber que ya están trabajando en eso y en principio no habría inconvenientes con la habilitación, porque en la obra están previstas y hechas las rectificaciones correspondientes”.

Y el edil agregó: “Esta obra que planificó y puso en marcha el exintendente Mario Meoni es muy importante para el desarrollo de la ciudad y es una verdadera pena que se dilate su operatividad”.

Esperamos que en breve esté el informe final y ya no haya más excusas para avanzar en la puesta en marcha de la terminal, punzó la concejala Natalia Donati.

Por su parte, la concejala Lourdes Pedroza manifestó: "La reunión fue muy fructífera, Siri es un funcionario que conoce muy bien toda la provincia, pero fundamentalmente nuestra región. Dialogamos sobre la calidad de la red de agua corriente, la problemática del impacto ambiental que está produciendo la paralización de la planta depuradora y la funcionalidad de los comité de cuenca".

Además, la concejala Natalia Donati agregó: "Acordamos trabajar en una agenda común y en seguir profundizando sobre los temas abordados. Sin dudas la información que obtuvimos sobre la factibilidad hidráulica de la terminal de ómnibus es una noticia muy buena para los juninenses. Esperamos que en breve esté el informe final y ya no haya más excusas para avanzar en la puesta en marcha de la terminal".

Sin fondos del municipio

Tal como lo consignó este medio, el presupuesto 2020 es el primero desde que Pablo Petrecca es intendente que no incluye ninguna obra programada para la nueva terminal.

Aun cuando esto resulte llamativo, ya que la inauguración de la estación parece estar bastante lejos, desde el municipio aclararon a Democracia el porqué de esta situación.

El propio jefe comunal admitió que “lo que le correspondía a la empresa, por contrato, ya está finalizado”.

En el mismo sentido, el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, señaló que “la obra técnica, que fue licitada, ya está terminada”. Y agregó: “Se le pidió por expediente a la empresa la factibilidad hídrica, que ya está aprobada en la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas (DiPSOH), y en este momento está para su tratamiento en la Autoridad del Agua (ADA). Una vez otorgada esa factibilidad, podremos decir que la obra está finalizada”.

Lo cierto es que, a lo que está hecho, todavía hay que agregarle otros trabajos.



Por un lado, es necesario llevar la electricidad con la potencia suficiente, algo en lo que el municipio está trabajando en conjunto con la Unnoba y Eden.

Por otra parte, en el interior del edificio hay que colocar el sistema de audio y video para las notificaciones de arribo y partida de micros, ubicar todo el mobiliario e instalar los equipos de climatización frío calor, que no estaban en la licitación. Respecto de estas necesidades, Petrecca adelantó que están pensando en trabajar en forma público-privada, junto con las compañías que forman parte de la terminal: “Estamos avanzando en un proyecto para que sean las empresas que hoy venden los pasajes las que puedan acompañar al municipio en esas obras que son necesarias y no fueron incluidas en el pliego original”.

El otro ítem fundamental para el desarrollo del proyecto de la terminal son los accesos. Para el jefe comunal es el tema “más importante, por su envergadura”. Según su análisis, “sin buenos ingresos no se puede habilitar, porque estamos hablando de una ruta nacional, futura autopista, en donde los autos van a gran velocidad y sería imprudente autorizar un acceso que trabe la fluidez del tránsito, sería muy riesgoso para la seguridad vial”.

La obra es muy costosa y una de las claves pasa por el proyecto de autopista urbana, a hacerse en la Ruta 7, desde el cruce con la 65 hasta la intersección con la 188. Es un pliego que está aprobado para ejecutarse a través del sistema PPP (de Participación Público Privada), que está a cargo de la concesionaria vial Andes y que ya fue adjudicada a la empresa Cartellone.

Además de la doble vía en ese tramo, las colectoras pavimentadas y los cruces seguros en las intersecciones de la ruta con Intendente de la Sota, Benito de Miguel, Circunvalación y la Ruta 65, en este proyecto también están incluidos tres accesos a la terminal: la bajada de la autopista, un ingreso por Circunvalación y un tercero por colectora, que vendría desde la 65.

“El acceso de la terminal depende mucho de esa obra porque, además, ya hemos coordinado con la empresa constructora para que el primer nodo que empiece sea el de Circunvalación y Ruta 7”, aseguró Balestrasse.

Lo cierto es que el cambio de autoridades en los niveles nacional y provincial hizo que se abra un signo de interrogación respecto del proyecto de autopista urbana.

Si llegara a caerse, el municipio debería hacerse cargo de la construcción del acceso, para lo que sería necesario conseguir financiamiento y, en tal caso, este “Plan B” incluiría un solo acceso, por Circunvalación.