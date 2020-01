La movida juninense de Harry Potter - Book Night

Una tarde especial se está organizando para el jueves 6 de febrero próximo, ya que por primera vez Junín se suma a la movida mundial de re-lectura de los libros de Harry Potter. Además se realizarán juegos y trivias alusivas.

“Harry Potter, book night- the Triwizard Tournament (El Torneo de los tres magos) será en el horario de 18 a 20, en el Complejo Polideportivo “Beto Mesa” (Primera Junta y Av. Alvear), una actividad organizada por Sortilegios Fénix.

Este año este tipo de evento está dedicado al cuarto libro de la saga (HP y el Cáliz de Fuego). Específicamente al Torneo de los 3 magos. Se leerán unos fragmentos del libro en inglés y en castellano, además de organizarse una serie de juegos y trivias para divertirse un rato.

Los organizadores anticipan que habrá sectores donde uno se podrá sacar fotos “con la plataforma 9 y ¾, con el campo de quidditch, preparando pociones, selfie de cada casa, como prisionero de azkaban, con el sombrero seleccionador y mucho más.

Además harán concurso de cosplays y los presentes se lucirán con los mejores disfraces.

El evento es apto para todas las edades. Las entradas son gratuitas, pero a los fines de colaborar con la organización Rotaract Junín, se pide que la gente traiga un útil escolar, que luego será donado para el inicio del año escolar a quienes no pueden acceder a ellos.

La inscripción es online, a través de la página www.eventbrite.com.ar, al mero fin de poder la organización tener en cuenta la capacidad del lugar. Quien no se haya inscripto, no podrá ingresar. Se pueden sacar tantas entradas como hagan falta, de acuerdo a todos los participantes.

Condiciones del evento:

- No se puede entrar con armas de fuego, armas blancas, fuegos artificiales ni ningún objeto que pueda causar lesiones a los invitados.

- La cantina se encontrará a cargo de la organización Rotaract Junin. Todo lo recaudado también será para que ellos puedan seguir cumpliendo con sus objetivos solidarios.

No se suspende en caso de lluvia.