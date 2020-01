Las fechas de pago de jubilaciones y pensiones de Anses son las siguientes:

1. Haberes que no superen la suma mensual de 15.991 pesos, según la terminación de su número de documento:

Enero

0 y 1........................................................01/06/16

2. Haberes que no superen la suma mensual de 15.991 pesos.

Febrero 10-02

0..................................................................11-02

1...................................................................11-02

2...................................................................12-02

3...................................................................13-02

4...................................................................13-02

5..................................................................14-02

6...................................................................17-02

7..................................................................18-02

8..................................................................19-02

3. Haberes que superen la suma de 15.991 pesos

0 y 1.............................................................20-02

2 y 3.............................................................21-02

4 y 5............................................................26-02

6 y 7............................................................27-02

8 y 9............................................................28-02

4. Pensiones no contributivas

0 y 1............................................................03 -02

2 y 3............................................................04-02

4 y 5............................................................05-02

6 y 7............................................................06-02

8 y 9............................................................07-02

Fecha límite para cobrar: 9 de marzo.