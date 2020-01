Para renovar el carnet de motos en Junín se deberá rendir un examen práctico

Quienes renueven carnet de motos deberán rendir examen práctico. Este nuevo requerimiento surge en el marco de la ordenanza impulsada por el intendente, Pablo Petrecca, y aprobada por el Concejo Deliberante en 2019, con el propósito de profundizar los mecanismos de prevención para disminuir la siniestralidad existente.

El requisito comprende también a quienes quieran ampliar la licencia de conducir. “Tomamos esta medida con el objetivo de cuidar la vida de todos”, afirmó la secretaria de Gobierno municipal, Agustina de Miguel.

Además, desde el Gobierno de Junín redoblan esfuerzos en la campaña de concientización sobre la importancia del uso del casco.

Precisamente y a propósito de esta modificación, de Miguel manifestó: “Queríamos comunicarle a la comunidad de Junín que a partir del mes de febrero comenzaremos a tomar el examen práctico a todos aquellos que quieran renovar la licencia de conducir para motos”. Seguidamente, recordó que “cuando propusimos una nueva ordenanza de seguridad vial, propulsada por el intendente y aprobada por el Concejo Deliberante en el año 2019, incluimos como medida la realización de este examen”,

“Durante el año pasado se requirió esta evaluación a todos aquellos que sacaran la licencia por primera vez y en esta oportunidad agregaremos a los que renueven”, agregó de Miguel y aseguró que una de las motivaciones principales para esta medida es “la gran cantidad de siniestros viales que suceden en los que están involucrados motociclistas”.

“La caída de una moto no solamente puede generar un daño en la integridad física de las personas, sino que también se pueden perder vidas por la falta de uso de casco”, dijo y agregó: "Esto se da en el marco de una campaña de concientización sobre la importancia del uso del casco, para la que también hemos convocado a los medios de comunicación”.

“En 2018 tuvimos más de 400 caídas de motos, mientras que en 2019 el número bajó a poco más de 300. Si bien hay una disminución, la cifra no deja de ser preocupante. Por esto estamos tomando esta medida preventiva que apunta a cuidar la vida de todos los ciudadanos”, indicó.

A su vez, Marité Ilvento, coordinadora del Departamento de Licencias de Conducir, aclaró: "Hay que separar lo que es una licencia original de una renovación o ampliación: todo el que se inicia debe hacer un curso teórico-práctico en la Agencia Municipal de Seguridad Vial, mientras que ahora anexaremos las renovaciones”. Además, expresó que “hay gente que viene con licencias de hace 10 años o más para renovar, ya que antes no se tomaban este tipo de exámenes, por lo que será algo realmente beneficioso”.

Por último, Ilvento señaló que “todos los vecinos deben ir a la playa de examen con su casco, la moto debe estar en condiciones y, si no tiene la licencia, no pueden ir conduciendo”.