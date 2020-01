El municipio lanzará una canasta escolar para el ciclo educativo 2020

El director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, Fernando Scanavino, recibió ayer a los juninenses damnificados con créditos UVA automotores e hipotecarios, con quienes dialogó sobre la situación y aseguró que realizan las gestiones para buscar una solución.

Asimismo, remarcó que el Gobierno deberá aportar una salida a la situación de fondo: “Entendemos que la solución es política o se va a tener que judicializar”.

Entrevistado por TeleJunín, Scanavino también se refirió a la fiscalización de la implementación de Precios Cuidados y el lanzamiento de la Canasta Escolar por quinto año consecutivo.

Reunión con damnificados UVA

“La impronta de la Oficina, que es la de toda la gestión del intendente, es sin lugar a dudas conversar, estar cerca del vecino. Los convocamos y los recibimos el día martes. Se acercaron en su mayoría deudores UVA automotores y algunos hipotecarios”, explicó Scanavino y aseguró que se acompaña desde el municipio y se realizan las gestiones para que se llegue a una solución.

“En el corto plazo, los argentinos nos desayunamos con una nueva normativa, que por lo menos - a mi parecer- no deja de ser un parche que viene a calmar las aguas. Se iba a aplicar un 26% en la cuota de febrero y se va a disminuir, pero obviamente que esto requiere una solución más de fondo, donde el poder del salario no se vea afectado en una parte importante como está sucediendo”.

El funcionario destacó: “Entendemos que la solución la tiene que aportar el gobierno nacional y, de hecho, esto es un principio de solución pero me parece que se queda insatisfecho si vamos a la cuestión de fondo”.





Posible judicialización

La situación en muchos casos “es alarmante”, aseguró Scanavino y agregó: “Hay gente que va por un nivel de cuota avanzado que debe casi como si no hubiera pagado nada o muy poco de lo que efectivamente sacó”.

“En el tema automotor se ve aún más la diferencia y es un tema que tiene que ver con la afectación de los ingresos familiares.

“Desde la oficina vamos a acompañar, les pedimos justamente que se generen expedientes no solo para intentar lograr una conciliación, también para que, en caso de que ésta fracase, generar y producir prueba documental para una futura judicialización. Ojalá que no se dé, ojalá que este Gobierno nacional tenga la habilidad, la certeza y la decisión firme de dar una solución, pero no deja de ser angustiante el presente de muchos deudores en este sentido”, puntualizó.

“Negro sobre blanco”

“En muchos casos hay mucho desconocimiento”, reconoció Scanavino.

“A veces los bancos, no digo todos pero una buena parte, no informan adecuadamente a los usuarios entonces lo que vamos a poner es negro sobre blanco: qué es lo que se pagó, qué es lo que se debe, qué se está aplicando, cómo impactan estas medidas que toma el gobierno nacional en los casos concretos de cada juninense. Por eso pedimos que se acerquen a la oficina de Defensa del Consumidor”.

En el ámbito de conciliación y “vista la nueva normativa puede haber un acercamiento importante para lograr el efectivo cumplimiento de las normas que el BCRA gestionó recientemente. La oficina, además de ser una oficina municipal, es una oficina de diálogo y sobre todo de conciliación y eso es lo que esperamos”.

Precios Cuidados

El titular de la Oficina de Defensa del Consumidor celebró la continuidad del programa: “Se ha perfeccionado en muchas cosas como la elección de primeras marcas; lamentablemente se redujo mucho la cantidad, pensemos que eran casi alrededor 560-590 productos y hoy estamos en menos de la mitad de ese número”.

“Celebro que muchos de los concejales de la oposición hayan salido a fiscalizar. Lamento que no lo hicieran en la anterior gestión, pero bueno, desde la Oficina municipal vamos a seguir fiscalizando porque esto no es una cuestión política, sino un tema que nos afecta a todos”, remarcó; a su vez, destacó la aplicación que fue lanzada para que los consumidores puedan controlar desde su celular cualquier irregularidad.

Asimismo, destacó que desde la Oficina se están analizando medidas, “y todo lo que sea beneficioso, lo vamos a hacer”.

Canasta escolar

Por quinta temporada consecutiva se confeccionará una canasta escolar junto a las librerías para el comienzo del ciclo lectivo 2020.

“Desde el municipio estamos convocando a todas las librerías del partido de Junín a que se acerquen el día 10 de febrero, a las 10 de la mañana, a la oficina. Será la primera reunión para coordinar las acciones y confeccionar lo que va a ser la canasta escolar 2020 para las etapas inicial, primaria, secundario, terciario y universitario”, explicó Scanavino.

Según consideró, “es una alternativa completa que hacemos desde el municipio año a año para ayudar al bolsillo de los juninenses. Sabemos que la vuelta al colegio en este contexto va a ser de alzas bastante sostenidas, entonces, bajo el compromiso, desde el municipio brindamos un beneficio fiscal que es una bonificación en la tasa de seguridad e higiene para las librerías que participan”.