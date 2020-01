En Junín se entregarán 2354 Tarjetas Alimentar para 4326 beneficiarios

En el contexto del plan Argentina contra el Hambre del Gobierno nacional, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de Anses confirmaron de manera oficial que en Junín se entregarán 2354 tarjetas Alimentar para unos 4326 beneficiarios, con montos que van de los 4 mil a los 6 mil pesos, de acuerdo a si son uno o dos niños los que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Traducido en dinero circulante, la iniciativa inyectará a la economía juninense $11.818.000.

Con respecto a la entrega de las tarjetas en nuestra ciudad, aún no está definida la fecha, aunque podría ser el 17 o el 24 de febrero.

Al tope del ranking regional

Junín figura al tope del ranking regional. En efecto, según los datos a los que tuvo acceso Democracia, siguen Bragado, con 1142 tarjetas y 2094 destinatarios; Chacabuco, con 1115 tarjetas y 2084 destinatarios; Lincoln, con 1082 tarjetas y 1916 destinatarios; Leandro N. Alem, con 558 tarjetas y 989 destinatarios; General Viamonte, 527 tarjetas y 943 destinatarios; Rojas, 519 tarjetas y 914 destinatarios; General Arenales, 357 tarjetas y 618 destinatarios; General Pinto, 292 tarjetas y 504 destinatarios; y Florentino Ameghino, 206 tarjetas y 380 destinatarios.

La tarjeta Alimentar es un instrumento para que todos accedan a la canasta básica alimentaria y permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años, que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.

La implementación será automática a partir del cruce de datos entre Anses y AUH, por lo que no hace falta realizar ningún trámite. Cuando una mujer está en el tercer mes de embarazo, ingresa al sistema; y cuando su hijo o hija cumple siete años, sale del sistema de manera automática. Anses dará aviso por teléfono o mensaje de texto al número que está registrado en la base de datos.



Las tarjetas serán entregadas de manera directa por el Banco Nación o el banco público que determine cada provincia. No habrá intermediarios ni gestores. El tercer viernes de cada mes la tarjeta se recargará de manera automática y no permitirá extraer dinero en efectivo.

Esta política se irá implementando por etapas en todo el país y no reemplaza ningún programa existente, ya que es un refuerzo alimentario complementario.

Desarrollo local y regional

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que la iniciativa "promueve la economía popular y la agricultura familiar, impulsando el desarrollo local y regional". Y agregó: "La decisión del presidente Alberto Fernández es que todas las familias argentinas puedan comer bien”.

La cartera a cargo de Arroyo informó en un comunicado que en la provincia de Buenos Aires se distribuirá un total de 557.000 tarjetas, lo que implica una asistencia que alcanzará a un millón de niños "y una inyección de 2.830 millones de pesos mensuales en el mercado local".

El cronograma de entregas comenzó la semana pasada en siete partidos del conurbano bonaerense, y se prevé que a fines de marzo se extienda a toda la provincia.

Advertencia a comerciantes

Arroyo insistió en que su cartera no va a “tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares” de parte de los comerciantes en torno al uso de la tarjeta Alimentar.

Arroyo renovó su respaldo a la decisión del intendente de la comuna bonaerense de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que dispuso la clausura de un supermercado ubicado en la localidad de Ministro Rivadavia, que aplicaba un recargo del 10 por ciento por comprar con la tarjeta Alimentar y obligaba a agotar el total del crédito en una sola adquisición.

“Ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la tarjeta Alimentar. No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares. #ArgentinaContraElHambre es una política de Estado prioritaria del presidente”, remarcó el funcionario en su cuenta de la red Twitter.

Además, celebró que Cascallares “actuó con celeridad” y reivindicó también al intendente de Concordia, Enrique Cresto, que “puso en marcha en diciembre el Programa de Seguimiento y Control, que dispone clausuras y facilita la posibilidad de denunciar ante la justicia a comerciantes y particulares por irregularidades” en la tarjeta.

Arroyo remarcó que “ante cualquier irregularidad” los beneficiarios de la tarjeta Alimentar “pueden realizar denuncias en las oficinas de Defensa al Consumidor de los municipios o en las fiscalías de cada lugar”.

“Todos debemos colaborar para que no haya hambre en la Argentina”, subrayó el ministro.

Funcionarios del gobierno nacional destacaron la puesta en marcha de la tarjeta Alimentar en la provincia de Buenos Aires y vecinos de Almirante Brown expresaron su agradecimiento y evaluaron que la iniciativa les "ayudará a enfrentar la grave situación económica" y garantizar un plato de "comida sana" para sus hijos.

"Yo creo que Argentina comenzó a pagar la deuda social porque se habla mucho de la deuda financiera, pero acá en la provincia de Buenos Aires se ha comenzado a pagar la deuda" con sus habitantes, dijo el titular del Anses, Alejandro Vanoli, en declaraciones a Télam.