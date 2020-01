Coottaj: en febrero comenzaría a funcionar el plan de trabajo con Belgrano Cargas

Miguel Rodríguez, vicepresidente de la Coottaj, en diálogo con TeleJunín se refirió a una propuesta de trabajo que acercaría Belgrano Cargas a la cooperativa para la reparación general de vagones.

Según indicaron, tras la reunión con el ministro de Transporte, Mario Meoni, la empresa brindaría un plan de trabajo continuo, “que es lo que más o menos nosotros estábamos buscando”, destacó Rodríguez.



El vicepresidente de la Coottaj señaló: “En febrero van a acercar la propuesta de trabajo de reparación general de todo lo que tenga la línea Belgrano Cargas para hacer en los talleres de Junín. Son reparaciones generales, reperfilado de ruedas, calado, frenos de vagones, tracción y choque, reparación de chapa de algunos vagones”.

Si bien el plan sería de ocho meses, aseguró que buscarán que se pueda extender: “El trabajo que prometieron sería por 8 meses y a mitad de ese lapso vamos a ir viendo cómo va la situación y cómo se puede estirar un año más. Lo bueno de esto es que no necesitamos entrar en licitaciones grandes porque esta vendría a ser una orden de trabajo grande”, destacó.

La cooperativa

Rodríguez explicó que “la cooperativa tiene todo como para hacer el trabajo y ya estuvimos haciendo vagones de carga y estamos en condiciones de seguir haciéndolo”, aunque aseguró que si bien “por ahora son solo trenes de carga, hay que ver si sale alguna licitación de coche de pasajeros. Escuchamos que quieren correr corta distancia con trenes de pasajeros y existe la posibilidad de que podamos reparar eso. Nosotros lo que necesitamos es trabajo, no hay otra. Con trabajo nos manejamos”.

Asimismo se refirió a lo dialogado oportunamente con Mario Meoni durante la campaña para la intendencia de Junín:

“Prometió que si ganaba le iba a dar una mano importante a la cooperativa. No se le dio, pero lo anuncian como ministro de Transporte y al día siguiente apareció acá sorpresivamente; no lo esperábamos. Nos prometió que íbamos a tener trabajo. A corto plazo como se dieran las cosas, la Cooperativa podía ser absorbida por Belgrano Cargas, es decir que podría pasar el taller al Estado. Estamos ansiosos por ello porque toda la vida defendimos este taller, 26 años. Sería lindo pasar al Estado por no haber abandonado esto”, consideró.