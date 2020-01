Parque Borchex: cada vez más juninenses utilizan las bicis de la Estación Saludable

Se trata del programa impulsado por la dirección de Deportes del Gobierno de Junín y Álvarez Bike Shop, en el marco del programa de Responsabilidad Social Empresaria, que busca fomentar la actividad física, el esparcimiento y el ciclismo tanto en los vecinos de la ciudad como también en aquellos visitantes que se sienten atraídos por las bondades que ofrece el lugar.

La propuesta funciona todos los días, de 9 a 20, y solo es necesario dejar el Documento Nacional de Identidad en el registro para utilizar las bicicletas, el cual es devuelto una vez finalizado el recorrido.

Al respecto, Claudio Yópolo, director de Deportes del Municipio expresó: "Le estamos dando continuidad y una mayor dinámica a una propuesta tan linda como es la de Estación Saludable, porque el Parque Borchex es uno de los lugares privilegiados por los vecinos para practicar actividad física, sobre todo en estas épocas de verano y calores intensos”. Luego, destacó el “gran trabajo que realiza Néstor Traverso en el cuidado de este espacio, sobre todo en el mantenimiento del lugar que no es algo sencillo y eso atrae más a los vecinos”.





“Queremos que la gente venga, estamos organizando más actividades para la semana que viene con el propósito de que la gente tenga mayores alternativas a la hora de practicar deporte”, añadió el funcionario.

Seguidamente, Yópolo informó: "De ahora en adelante Pablo (Perdigués) va a estar a cargo de la Estación Saludable en el horario de la tarde, en el que están disponibles las bicicletas para todos los que las quieran utilizar. Esto es algo realmente muy lindo y que los vecinos aprovechan de la mejor manera para disfrutar de la belleza que ofrece el parque”.

Por su parte, Pablo Perdigués, encargado de la Estación Saludable dijo: "Hay familias enteras que vienen hasta aquí especialmente en épocas de vacaciones, como así también mucha gente que viene de afuera para practicar deportes, ya sea padre con hijos o grupos de amigos que piden las bicicletas para recorrer el parque”.

Asimismo, Perdigués informó que “todos los que quieran venir a utilizar las bicis pueden hacerlo a partir de las 9 hasta las 20; el requisito es que dejen el Documento Nacional de Identidad y tienen un tiempo máximo de 40 minutos para andar en bici; luego traen las bicicletas y se les devuelve el documento”.

Plantación

En tanto, Néstor Traverso, responsable del mantenimiento del Parque Borchex, manifestó: "Ponemos todo nuestro esfuerzo para que el parque esté en buenas condiciones para que los vecinos lo disfruten y también continuamos con la plantación de árboles y plantas para el medio ambiente”.

“Me enorgullece mucho estar acá porque he hablado con gente que vino de Bragado y Córdoba y me dijeron que no tienen un parque de estas características”, afirmó.

Finalmente, Traverso pidió a la comunidad “que todos nos comprometamos con el cuidado de este lugar, sobre todo de las plantas que plantamos, que son un beneficio para todos”.