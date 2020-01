Ramón Jatip: “CATAC se encuentra sólida y unida"

¿Cómo se encuentra hoy CATAC?

- CATAC acaba de cumplir 66 años de existencia y hoy se encuentra institucionalmente sólida y fundamentalmente unida. A lo largo de mi gestión como presidente de la entidad trabajamos para lograr una unidad sostenible. En la actualidad contamos con la mayor cantidad de Entidades de Base asociadas y eso nos da una fortaleza que se acrecienta día a día.

Con respecto al contexto nacional, el transporte automotor de cargas es el sector que primero sufre las etapas de recesión económica y esta vez, obviamente, no fue la excepción. También es el primer sector en sentir la reactivación. Hay pequeños destellos pero por ahora no más que eso. La cosecha récord de la última temporada nos dio un poco de aire, por lo menos para no morir ahogados.

La presión tributaria es muy fuerte, los aumentos de combustible te avasallan en forma constante y los costos financieros te destruyen cualquier ecuación. Sin embargo, no perdemos las esperanzas de que se revierta definitivamente la situación. Estamos en pleno proceso paritario y los márgenes son muy estrechos, pero seguimos avanzando; las paritarias se están desarrollando en forma ordenada y todos somos conscientes de la parte que nos toca representar.

Muchos no lo comprenden, pero la mayoría que trabaja a la par nuestra institucionalmente saben cómo son los procesos y justamente es la unidad la que nos permite seguir creciendo.

- ¿En qué otras áreas están trabajando?

Estamos trabajando mucho en cuanto a Seguridad Vial, un flagelo que no se ha podido combatir y que esperamos poder aportar nuestro granito de arena para disminuir la siniestralidad vial. La participación del transporte automotor de cargas, estadísticamente, es minoritaria. Del total de siniestros viales el camión participa en solo el 7% pero queremos reducirlo a su mínima expresión, por eso trabajamos mucho la capacitación permanente, no solo para los niveles iniciales sino también para la actualización del capital humano ya existente. Asimismo, agregar calidad a las nuevas tecnologías aplicadas al transporte, a la logística, a la manipulación de la mercadería, a la sustentabilidad, medio ambiente e infraestructura. Si trabajamos todos en equipo, de común acuerdo y en el mismo sentido, podemos lograrlo.

La estructura de costos del transporte automotor de cargas también es un elemento que está ocupando un gran espacio en nuestra atención. Hoy, más del 30% del costo del flete corresponde a combustible, cuando históricamente no alcanzaba al 20%. Estamos desarrollando una estructura de costos que modifique las variables para lograr un valor de referencia rentable para todas las partes involucradas pero es un proyecto que nos demanda modificaciones constantes debido justamente a los cambios permanentes de los costos. El coste financiero es otro participante oculto, hoy no se puede calcular un costo de flete sin tener en cuenta la incidencia de la forma de pago. Es necesario lograr una estabilidad económica general para poder obtener resultados positivos y ya se escapa de nuestra capacidad individual o sectorial; debe ser a nivel nacional estamos abocados a apoyar cualquier emprendimiento en ese sentido.