El gobierno de Petrecca apuesta a la continuidad de las obras en marcha

Las primeras reuniones que mantuvo el intendente Pablo Petrecca desde que comenzó su segundo mandato fueron con los ministros de Infraestructura de Nación y Provincia. Ambos encuentros se produjeron esta semana y, si bien el jefe comunal aclaró que pidió audiencia con todos los miembros de los gabinetes nacional y bonaerense, el hecho de haber sido recibido en primera instancia por Gabriel Katopodis y Agustín Simone le permitió tantear el terreno respecto de la obra pública proyectada para nuestra ciudad.

Lo cierto es que no trajo grandes novedades a Junín. “Quiero destacar que, a pesar de las diferencias ideológicas o políticas, tuvimos una muy buena recepción, hay amabilidad, buen diálogo y eso es valioso”, declaró Petrecca, para luego ampliar: “Si bien hay cuestiones por definir, con una incertidumbre que es lógica a un mes del cambio de gestión, podemos ver que hay una voluntad de continuar con lo que se comenzó anteriormente y esperamos poder trabajar en conjunto los próximos cuatro años”.

En efecto, la apuesta pasa, en un primer momento, por mantener y continuar con lo que se inició en los años previos. Para el intendente, “en los últimos cuatro años hubo mucha obra pública, muchos de los proyectos ya fueron ejecutados y finalizados, pero hay otros que están en marcha y para su continuidad tiene mucho que ver la decisión que tomen respecto de esos convenios los gobiernos nacional y provincial”.

De Katopodis depende Vialidad Nacional, el organismo que tiene a su cargo la obra de la autopista de la Ruta 7. En tal sentido, Petrecca explicó que “durante un tiempo las máquinas estuvieron paradas y esa era una preocupación” para él, que después del encuentro con el ministro de Infraestructura de la Nación quedó “muy conforme con el diálogo porque confirmó que la obra va a continuar, de hecho, ya se están haciendo nuevamente algunos movimientos de tierra y algunas alcantarillas”.

Viviendas

El jefe comunal destacó que los ministros no demostraron tener alguna prioridad puntual, sino que le dieron la libertad, como cabeza del Gobierno local, de plantear lo que él entendía que era más importante.

“En la campaña hicieron mucho hincapié en el tema de viviendas, pero por ahora no se ve muy claro –añadió Petrecca–, por supuesto nosotros queremos sumarnos a los planes que se puedan implementar en ese sentido, pero por ahora no hemos tenido definiciones. Ya pedimos una reunión con la ministra de Hábitat a nivel nacional, y eso dependerá de las políticas que implementen para nosotros nos sumemos como municipio”.

El año pasado arrancó en Junín un proyecto para la construcción de 25 viviendas que, de acuerdo a lo informado por el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, es una obra que “está neutralizada porque las nuevas autoridades del Instituto de la Vivienda todavía están analizando cómo van a seguir, si van a readecuar precios porque eso estuvo establecido en el año 2017, así que no hay novedades de la continuidad”.

Otras obras

Algo similar ocurre con otras obras de la ciudad que detuvieron su marcha. Una de ellas es la del Hogar de Protección Integral, que está completada en un 90% pero, según Balestrasse, también “está neutralizada, esperando que vengan fondos de Nación, porque hoy el municipio no puede poner recursos allí”.

La obra del edificio que va a albergar al Centro de Monitoreo aminoró su marcha. “Está ralentizada para ver cómo se financia”, según la definición del secretario de Obras Públicas. Allí se está terminando la obra civil que, hasta ahora, se hizo con un fondo de financiamiento de la provincia. Cuando termine esta etapa, que incluye la planta baja y el cuarto piso, las áreas de Modernización y Gestión y de Control Ciudadano serán las encargadas de trasladar la aparatología, el mobiliario, los monitores y demás.

La continuidad del Parque Central “está avanzando, pero falta”. Se están haciendo las dársenas de estacionamiento de motos, luego hay que armar algunos tramos de vereda, para continuar con la colocación de luminarias y, finalmente, la parquización. “Una vez que eso esté terminado, si viene financiación se continuará, y si no habrá que esperar”, aclaró Balestrasse.

El polideportivo del Cuadrante Noroeste, que está al lado del Centro Integrador Comunitario, es una obra que “está casi lista”, a la que solamente resta hacer el acceso, algo que estaba afuera de la licitación.

Y en la obra de hábitat de Villa del Parque ya se hizo la primera etapa de cloacas y ahora se va a hacer la segunda. También se empezó con la pavimentación de siete cuadras, que debería terminarse en pocos días. Luego, su continuidad también está atada a los fondos que se puedan recibir: “Falta sumar luminarias y el proyecto original contempla una plaza y demás, pero eso va a hacerse más adelante”.

Por último, Balestrasse espera que, con el tiempo, pueda tener más certezas: “Les va a llevar algunos meses acomodar todo. Hasta ahora, con todos los funcionarios con los que hablamos, nos dijeron que se van a seguir estos proyectos. Sería raro que no continúen porque están conveniados y hay una continuidad jurídica”.