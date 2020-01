La autopista es un proyecto clave para poder avanzar con la nueva terminal

Tal como lo consignó este medio hace tres semanas, el presupuesto 2020 es el primero desde que Pablo Petrecca es intendente que no incluye ninguna obra programada para la nueva terminal de ómnibus.

Aun cuando esto resulte llamativo, ya que la inauguración de la estación parece estar bastante lejos, desde el municipio aclararon a Democracia el porqué de esta situación.

El propio jefe comunal admitió que “lo que le correspondía a la empresa, por contrato, ya está finalizado”.

En el mismo sentido, el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, señaló que “la obra técnica, que fue licitada, ya está terminada”. Y agregó: “Se le pidió por expediente a la empresa la factibilidad hídrica, que ya está aprobada en la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas (DiPSOH), y en este momento está para su tratamiento en la Autoridad del Agua (ADA). Una vez otorgada esa factibilidad, podremos decir que la obra está finalizada”.

Lo cierto es que, a lo que está hecho, todavía hay que agregarle otros trabajos.

Por un lado, es necesario llevar la electricidad con la potencia suficiente, algo en lo que el municipio está trabajando en conjunto con la Unnoba y Eden.

Por otra parte, en el interior del edificio hay que colocar el sistema de audio y video para las notificaciones de arribo y partida de micros, ubicar todo el mobiliario e instalar los equipos de climatización frío calor, que no estaban en la licitación. Respecto de estas necesidades, Petrecca adelantó que están pensando en trabajar en forma público privada, junto con las compañías que forman parte de la terminal: “Estamos avanzando en un proyecto para que sean las empresas que hoy venden los pasajes las que puedan acompañar al municipio en esas obras que son necesarias y no fueron incluidas en el pliego original”.



Los accesos

El otro ítem fundamental para el desarrollo del proyecto de la terminal son los accesos. Para el jefe comunal es el tema “más importante, por su envergadura”. Según su análisis, “sin buenos ingresos no se puede habilitar, porque estamos hablando de una ruta nacional, futura autopista, en donde los autos van a gran velocidad y sería imprudente autorizar un acceso que trabe la fluidez del tránsito, sería muy riesgoso para la seguridad vial”.

La obra es muy costosa y una de las claves pasa por el proyecto de autopista urbana, por hacerse en la Ruta 7, desde el cruce con la 65 hasta la intersección con la 188. Es un pliego que está aprobado para ejecutarse a través del sistema PPP (de Participación Público Privada), que está a cargo de la concesionaria vial Andes y que ya fue adjudicada a la empresa Cartellone.

Además de la doble vía en ese tramo, las colectoras pavimentadas y los cruces seguros en las intersecciones de la ruta con Intendente de la Sota, Benito de Miguel, Circunvalación y la Ruta 65, en este proyecto también están incluidos tres accesos a la terminal: la bajada de la autopista, un ingreso por Circunvalación, y un tercero por colectora, que vendría desde la 65.

“El acceso de la terminal depende mucho de esa obra porque, además, ya hemos coordinado con la empresa constructora para que el primer nodo que empiece sea el de Circunvalación y Ruta 7”, aseguró Balestrasse.

Lo cierto es que el cambio de autoridades en los niveles nacional y provincial hizo que se abra un signo de interrogación respecto del proyecto de autopista urbana.

Si llegara a caerse, el municipio debería hacerse cargo de la construcción del acceso, para lo que sería necesario conseguir financiamiento y, en tal caso, este “Plan B” incluiría un solo acceso, por Circunvalación.

Respuesta oficial

Esta semana, el intendente se reunió con el ministro de Infraestructura de la Nación, Gabriel Katopodis, con quien trató este asunto, entre otros.

“Tenemos que resolver los accesos y este fue un tema que hablé con el ministro –explicó Petrecca– para saber cómo van a avanzar las PPP que tienen que ver con la obra que ya fue licitada, que fue aprobada por todas las dependencias y por Vialidad Nacional, y que incluye los accesos a la nueva Terminal. Estamos dependiendo de eso, que no va a ser con fondos municipales porque es un proyecto de gran envergadura y que, además, tiene que conectarse con el proyecto integral de la autopista de la Ruta 7 que continúa hasta la provincia de San Luis. Es fundamental esa definición por parte del Gobierno Nacional y, según las palabras del ministro, "el objetivo es continuar".

El jefe comunal también sostuvo que es necesario ser prudentes y darles tiempo a las nuevas autoridades, ya que asumieron hace menos de 45 días y son muchas las cuestiones que tienen que atender. “Esto requiere financiamiento internacional y todos sabemos que ese financiamiento internacional hoy está un poco más condicionado, así que parece estar stand-by. El ministro no me dijo que se va a cancelar, pero hay más incertidumbre”, admitió Petrecca.

En tal sentido, Balestrasse también indicó que por ahora no hay mayores definiciones respecto de la continuidad del proyecto PPP, aunque se mostró optimista: “Tengo entendido que ellos no vienen a parar ninguna iniciativa, confío en que se puede llegar a hacer esa obra urbana porque no es un proyecto que requiera endeudamiento del Estado, sino que lo hace un privado. Sería un generador de mano de obra muy grande y, a su vez, sería algo imprescindible en cuanto a la seguridad vial”.