Inauguraron un espacio de Arte Correo y Poesía Experimental en Junín

El jueves último, inauguraron Hotel Dadá, un espacio de arte experimental, ubicado en Chávez 69, dedicado a la presentación de exposiciones y proyectos de arte correo y poesía experimental, impulsada por la revista Hotel Dadá, creada en el 2002 por Silvio De Gracia.

En esta oportunidad se pudo apreciar una muestra de Sellos Marginales- Exhibición Internacional de Sellos de Goma.

La propuesta

Se trata de una propuesta ideada por los artistas Silvio De Gracia y Ana Montenegro que busca ofrecer visibilidad a un campo de expresiones del arte que no son de común acceso para los juninenses.

El enfoque que se le dio es histórico y también actual. Hotel Dadá presentará exhibiciones de arte correo, fotocopia arte, poesía visual, sellos de artistas, revistas ensambladas, libros de artista y otros géneros alternativos.

Muestra

La muestra con la que se inician las actividades se titula Sellos Marginales – Exhibición Internacional de Sellos de Goma y cuenta con obras de exponentes nacionales e internacionales del arte del sello o rubber stamp art, entre los que se destacan Jürgen Olbrich, Ruggero Maggi, Picasso Gaglione y John Held.

Al ser entrevistado por Democracia, Silvio De Gracia explicó que, después de mucho tiempo, la revista que edita Hotel Dadá desde el 2002, de referencia internacional en lo que es Arte Correo y Poesía Audiovisual, logró tener un espacio físico. Aclaró que no era una galería ni un espacio alternativo, sino “un espacio diferente, muy profesional, pequeño pero muy cuidado donde se realizarán muestras de Arte Correo, Poesía experimental, Poesía Visual, Arte con Fotocopias, libros de artistas, es decir, una serie de presentaciones que no son comunes para el público juninense. Son expresiones artísticas que no se ven en otros espacios”.

Según lo explicado por el responsable del lugar, el Arte Correo es un movimiento que nace en Estados Unidos por los años ’50 o ’60 de comunicación, “se vale del correo para el envío de obras, el intercambio y la comunicación entre artistas. Se realizan muestras en todo el mundo de Arte Correo, que hoy en día forma parte de la historia del arte”, dijo.

Respecto a la Poesía experimental, De Gracia dijo que es “poesía ampliada”, no solo poesía verbal que se encuentra en un libro, por ejemplo, sino que es otra forma de poesía, como la “poesía opción” que es performática, que puede ser fonética, sonora. “Este es un aspecto que nos interesa mucho en Hotel Dadá. Nos hemos conectado con gente que trabaja en poesía tradicional en Junín para que pueda acceder a otros campos poéticos”, manifestó.

En cuanto a las expectativas, De Gracia, dijo: “se busca crear un público para este tipo de expresiones, generar un espacio donde la gente venga, la pase bien, vea cosas nuevas y comparta, dialogue y brinde con nosotros. Se trata de celebrar el arte y la vida”.