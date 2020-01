Encuentro con Transporte: Meoni recibirá a Petrecca el próximo 6 de febrero

Luego de mucha expectativa sobre una posible reunión con la cartera de Transporte, el intendente Pablo Petrecca anunció que el próximo 6 de febrero mantendrá una reunión con el ministro Mario Meoni.

En una entrevista con TeleJunín destacó las distintas reuniones que se vienen manteniendo con distintos ministerios y la predisposición para llevarlas a cabo.

“Había algunos mitos dando vuelta, y también en el pasado el gobierno kirchnerista había algunas cuestiones en la práctica que hablaban de discriminación de municipios y Junín lamentablemente fue parte de ese esquema”, destacó Petrecca, aunque aclaró: “Pero, nobleza obliga, tengo que decirlo, estamos teniendo una muy buena recepción por parte de todos. Desde el Gobernador, en el caso de la Provincia, de sus ministros, ya he tenido contacto, charlas informales con lo que es el Ministerio de Salud y cada recepción que hacemos y cada pedido de reunión, encontramos una muy buena predisposición hasta el momento que esperamos así sea”.

Proyectos y expectativas

La próxima semana, aseguró que se dará otra encuentro en la Provincia: “Tendré reuniones con la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, a quien le presentaremos ya un pequeño proyecto de obra pública, que tiene que ver con un fondo de infraestructura municipal que se logró por medio del acuerdo en la Cámara de Diputados y Senadores, con la aprobación de la ley el año pasado que nos va a generar algún recurso extra para poder empezar a hacer algunas obras en nuestra ciudad”.

Petrecca aseguró que personalmente visita algunos ministerios, mientras que en otros todos los secretarios están en contacto con las distintas líneas.

“Insisto, queremos seguir trabajando como hemos venido trabajando en estos cuatro años y como lo hemos dicho en campaña y luego en la gestión. No se trata de quién esté gobernando, sino de trabajar por los juninenses. No se trata tampoco de las ideologías políticas, se trata de poder llevar adelante políticas públicas”.

Más allá de considerar que a nivel nacional “algunas cosas se están desarmando”, respecto de como habían sido implementadas por el macrismo aseguró: “Quiero hacer foco en lo positivo”.



Reunión con Meoni

La reunión en el Ministerio de Transporte de la Nación será el próximo mes.

“Hemos tenido respuesta por parte del ministro Mario Meoni. El 6 de febrero estaré manteniendo una reunión con él”.

En cuanto al posible diálogo Petrecca remarcó: “Es una gran oportunidad que tenemos los juninenses de trabajar juntos con un ministerio que tiene tanta incidencia en nuestra ciudad”.

En ese sentido destacó el servicio del transporte público, “que está siendo un éxito” y aseguró que mejora día a día.

“Escuché gratamente al ministro Meoni hablar de que tiene que ser más federal, el sistema SUBE, que si bien Junín lo posee, no somos parte del beneficio a nivel nacional. Habló también de poder incorporar de manera federal a todos los municipios en este sistema SUBE. Ya voy muy entusiasmado a esta reunión de poder poner temas en agenda que tienen que ver con mejorar el transporte público, seguramente el tema del ferrocarril, todas las áreas que nos vinculan, tanto al ministerio de transporte nacional como al municipio de Junín”, enfatizó.

Petrecca afirmó que “la campaña política pasó. Los juninenses han elegido un intendente, los argentinos han elegido a un presidente, este presidente ha elegido un ministro. Qué bueno que somos juninenses, que es un exintendente y conoce la problemática clara de Junín, temas de mucho tiempo, de mucho arrastre para poder resolver. Qué buena oportunidad que tenemos los juninenses de poder trabajar en equipo”.

Asimismo, llamó a dejar las disputas electorales y trabajar en conjunto por Junín, “es mi voluntad y entiendo que también va a ser la voluntad del ministro porque la recepción de esta reunión que se va a concretar el 6 de febrero creo que marca ese camino”.

Sectores productivos

Petrecca destacó la impronta que se busca dar al turismo desde la Provincia y aseguró que “ Junín es protagonista, quiere ser protagonista y si trabajamos en conjunto con la provincia tendremos una oportunidad”.

En esa línea también destacó los avances en el camino y el acceso a la Laguna, el último evento de Rock and Bike así como también el trabajo que realizan con los centros comerciales de la ciudad.

Además se refirió a las relación con la universidad y aseguró que “es una fortaleza contar con la Unnoba”.

Asimismo, desde la Unnoba destacó el objetivo de “seguir dándole importancia a la agencia de desarrollo, hemos hablado con Tamarit. Queremos que el eje productivo pase por la agencia de desarrollo, darle un fortalecimiento, que pueda haber un gerenciamiento”.

“Estamos expectantes de las cosas que vienen y por supuesto, si contamos con un acompañamiento del privado y del gobierno provincial y nacional, va a ser mucho mejor y más exitoso”.