Evita: Piden que se repongan los elementos que fueron sacados

Desde hace tiempo, los vecinos y fomentistas del barrio Evita se sienten privilegiados. No solo porque aquí cuentan con instituciones educativas de todos los niveles, sino que hace ya varios años que en este sector tan tradicional de la ciudad tienen todos los servicios básicos.

Y así como el año pasado se le dio respuesta al pedido de luminarias en la plaza, en estos días los lugareños advierten que hay varios temas en los que se debería trabajar.

La reposición de elementos que fueron retirados, el recambio de luminarias y acciones para mejorar el tránsito son algunas de las principales demandas.

Temas pendientes

Entre los asuntos pendientes, el presidente de la sociedad de fomento, Juan José Falcón, señala que “retiran cada cosa que se rompe y luego eso no se repone”, por lo que considera que se debería trabajar en ese tema. Y, en tal sentido, ejemplifica: “Una tormenta hizo caer un cartel que decía ‘Despacio Escuela’, que estaba en el bulevar de Pasteur y Fleming, y no se reemplazó; en un accidente un auto tiró un cesto de basura en Pringles y Fleming y tampoco se restituyó; hace tres meses se llevaron un subibaja de la plaza, que se había roto, y no lo repusieron”.

El alumbrado es paupérrimo. Sabemos que es un momento complicado en lo económico, así que será un tema a tratar más adelante. Juan José Falcón. Pte. de la Sociedad de Fomento.

Respecto de la plaza, que es el corazón del barrio, en la actualidad cuentan con juegos para niños que están allí desde hace muchos años y que son cuidados y pintados por los propios fomentistas. “Yo veo que en otras hay cosas nuevas –explica Falcón– a nosotros no nos ha tocado pero, aunque sea, que vuelvan a poner los que se llevan para reparar, porque es una plaza muy concurrida. Y también nos gustaría que pongan algún juego nuevo”.

Alumbrado público

Así como los residentes de la zona destacan que se colocaron luces Led en la plaza que mejoraron notablemente la visibilidad en el lugar, también remarcan que la iluminación en las calles del barrio es deficiente.

“El alumbrado es paupérrimo porque tiene sesenta años”, sentencia Falcón, para luego ampliar: “Por eso la gente vive reclamando. Nosotros sabemos que estamos en un momento complicado en lo económico, así que será un tema a tratar más adelante. Por supuesto que sería importante que hagan un recambio, es lo que los vecinos quieren”.

Seguridad

Un mejor alumbrado también optimiza la seguridad del lugar y, sobre este tema, desde la sociedad de fomento sostienen que “se ha acomodado bastante” a partir de la gestión de Luis Chami como director de Seguridad, “una persona que se crió en el barrio y colabora muchísimo”.

No obstante, Evita no está exento de que sucedan algunos hechos, como recuerda Falcón: “Hace poco ingresaron a la Escuela N°30, robaron computadoras y otras cosas y, además, rompieron todo. Es un tema que se está estudiando, para tratar de atrapar a estos vándalos que rompen las cosas del barrio”.

Aunque el dirigente barrial destaca que, en general, lo que hay son “reyertas personales, que toda la vida existieron”.

Tránsito

La particularidad del barrio Evita tiene que ver con un diseño único en el trazado de sus arterias que, además de ser muy angostas, varias de ellas son sinuosas y todas de doble mano.

Esto hace que, más allá de lo pintoresco, este sector tenga inconvenientes con el tránsito, ya que los cruces de calles tienen poca visibilidad y los vehículos circulan en uno y otro sentido.

“El Concejo Deliberante aprobó que se haga un cambio, que solamente algunas calles queden de doble sentido, y el resto de mano única. Ese es un logro importante, porque tenemos jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, el CEF 55, la Universidad, un merendero, entonces hay mucho movimiento”, indica Falcón.

Asimismo, subraya que –por pedido de los fomentistas– se cambió de lugar un reductor de velocidad. Ahora resta que les coloquen los otros moderadores que están demandando: uno sobre la calle Venini, y otro en la esquina de Pringles y Fleming.