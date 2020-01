Lanzan el servicio del SAME en Junín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, encabezará esta mañana el lanzamiento del SAME, que se llevará a cabo a las 10.30, en las puertas del Palacio Municipal.

El servicio de Emergencias contará con tres ambulancias de última generación, que se sumarán a las dos unidades que ya están en funcionamiento; personal altamente calificado; y una cobertura que, además de la vía pública, incluirá a los establecimientos educativos de todo el Partido de Junín.

"El SAME es un sistema integral reconocido a nivel mundial y su llegada, sin dudas, representa un salto de calidad en materia de salud", afirmó Petrecca y agregó: "Permanentemente trabajamos para brindar más y mejores servicios a los juninenses y la llegada del SAME es una clara muestra de ello".

Se incorporan todas las escuelas del Partido de Junín

El jefe comunal destacó la incorporación de las escuelas en la cobertura del servicio y dijo: "La atención de emergencias médicas en el sistema educativo era algo muy requerido por los docentes y las autoridades. Y es fundamental, porque desde ahora los padres tendrán la tranquilidad de saber que, si ocurre una emergencia, la atención de sus chicos estará garantizada".

Cursos de RCP

En otro orden, Petrecca resaltó el compromiso de la actual gestión municipal en materia de salud y recordó: "Permanentemente estamos haciendo cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para que cada vez más vecinos sepan cómo actuar ante una emergencia. Además, dotamos de unidades de traslado a todas las localidades del Partido y contamos con desfibriladores en numerosos espacios públicos. Nuestro compromiso con la salud y con nuestros vecinos es total".