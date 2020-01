La falta de pago a centros de diálisis pone en riesgo a los pacientes de Incluir Salud

Un grupo de personas que reciben tratamiento de diálisis y médicos nefrólogos preocupados por la salud encabezaron un reclamo, ayer a la mañana, frente al municipio, por la falta de pago a los prestadores de diálisis, cuya cobertura está a cargo de la obra social Incluir Salud.



Los profesionales advirtieron que de continuar esta situación, podría aumentar el riesgo de que los pacientes tengan que interrumpir sus tratamientos.

En este sentido, Adrián Pierángelo, médico nefrólogo del Centro Nefrológico del Noroeste (CNN) de Junín, declaró que plantearán al intendente municipal la grave problemática. Fueron recibidos por la secretaria del jefe comunal, que elevará el reclamo.

“Venimos por una deuda que tiene Incluir Salud con los centros de diálisis, los cuales están nucleados por la Asociación Regional de Diálisis. La deuda data desde marzo de 2019 y no hay respuesta ante los reclamos”, explicó el doctor Pierángelo al ser consultado por Democracia.

Señaló que se buscaban respuestas, para que el Municipio sea el intermediario ante la Provincia. “La deuda asciende a 260 millones de pesos en la Provincia. Se hace insostenible la atención a los pacientes, sumado a todo lo que ha pasado el país por el tema inflacionario. Los insumos de las diálisis son dolarizados, por lo cual se ha llegado a un punto extremo”, dijo.



Aclaró que la de ayer fue la primera movilización con pacientes. “No es común tomar esta medida para reclamar pero se tomó como último recurso ya que las instancias administrativas están un poco superadas”, dijo el doctor Pierángelo.

Respecto a los pacientes que se veían afectados en Junín por esta situación, los manifestantes estimaron que eran alrededor de 15 con la cobertura de Incluir Salud que hacían diálisis en centros asistenciales privados de Junín. El doctor Pierángelo afirmó que a nivel provincial eran 850.



“Son pacientes que no tienen otros recursos, ya que Incluir Salud es para aquellos que no tienen cobertura de otro tipo”, acotó.

Una de las manifestantes, cuyo nombre es Andrea, al ser consultadas, por la prensa aclaró que ella era paciente de diálisis y si bien tenía la cobertura de IOMA, adhería al reclamo en solidaridad con sus compañeros de diálisis que tienen Incluir Salud.

“En Junín no hay centros de diálisis públicos, por lo cual para recibir el tratamiento tienen que viajar a otra localidad. Conozco gente de Lincoln que se dializaba en un centro privado de Junín, luego se pasó a Lincoln porque allí había un centro que hoy no está pasando un buen momento. Si se complica tendría que volver a Junín para poder recibir la diálisis. Es un problema si está trabajando, si desempeña una actividad laboral tiene que renunciar, jubilarse, ya que cada diálisis son cuatro horas, que se hacen cinco en total, más dos horas de viaje para el que viene de Lincoln. Hay que considerar que la diálisis es un tratamiento muy prolongado, uno puede estar años, o toda la vida”, dijo Andrea.

“El tratamiento se aplica a distintos pacientes, por ejemplo a quienes por distintas patologías no les funcionan los riñones, por lo cual tienen que conectarse a una máquina, que extrae una cantidad determinada de sangre, la filtran y la vuelven a pasar a nuestro organismo”, explicó la paciente, que se hace diálisis día por medio, tres veces por semana.

La gravedad de la situación pone en riesgo la salud y la vida de cada paciente que es dializado. En el caso de quienes tienen la cobertura de Incluir Salud, es gente que generalmente no tiene empleo, porque además “no puede” trabajar debido a su condición: Tres veces por semanas se hace el tratamiento, por lo cual no los toman para hacer algún trabajo, ya que después de cada sesión, pueden sufrir descomposturas también.

Incluir Salud

Incluir Salud es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Este programa transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones, independientemente de dónde vivan, puedan acceder a una atención de calidad.

Financia la cobertura médico-asistencial a:

Titular de pensiones asistenciales: madres con siete hijos y más, personas con discapacidad con invalidez laboral, mayores de 70 años en situación de pobreza.

Beneficiarios de pensiones por leyes especiales: ex-combatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel u Olímpicos, prelados, etc.

Beneficiarios de pensiones graciables: personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.