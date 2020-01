Deudores de UVA Autos realizaron una protesta en la plaza principal de Junín

Deudores de créditos UVA Autos encabezaron ayer una protesta en la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad –en línea con las movilizaciones en distintas ciudades del país- en la cual reclamaron ser incluidos en el artículo 60 de la Ley de Emergencia aprobada recientemente por el Congreso Nacional, que los equipararía con los tomadores de préstamos UVA Hipotecario.



En diálogo con Democracia, Jéssica Porcile afirmó: “En Junín, como en distintos puntos del país, adherimos a la medida, ya que cuando se sancionó la ley de emergencia, en el artículo 60, que incluye los créditos UVA Hipotecario, quedamos afuera de ese artículo, y consideramos que ha habido un error en la transcripción del artículo, debido a que en la copia taquigráfica sí está, o sea que en el Congreso sí se trató el caso de los deudores de UVA Automotor, en las dos modalidades prendarios y personales. Lo que pedimos es que se incorporen al artículo 60 este tipo de créditos”.

Y agregó: “Nos autoconvocamos, empezamos por las redes sociales, hay gente que se sumó anoche (por anteanoche), otra que se sumó hoy (por ayer), por eso pedimos que se comuniquen con cualquiera de nosotros a través de las redes sociales. El grupo se llama UVA Autoconvocados”.

“También estamos analizando la vía judicial, porque la situación es desesperante, en algunos casos tienen afectados el 50% del sueldo, ellos dicen que no hay mora, pero en realidad es porque se debita y si uno lo saca del débito automático el interés por el atraso es terrible, algunos lo tienen prendado el vehículo y no lo pueden vender, la situación es compleja y no es que estamos pidiendo no pagar, sino que sea una cuota de acuerdo al sueldo nuestro, que no aumentó”, afirmó. Y añadió: “Los bancos están ganando fortunas con la usura”.

Una situación “alarmante”

En la misma vereda, Gabriela Di Sascio, afirmó a este diario: “Cuando tomamos el crédito las condiciones eran totalmente diferentes, porque incluso cuando salen los créditos UVA, en 2016, la cuota aproximada de un uva era 16 pesos, cuando yo lo tomé era de 18 pesos, y hoy estamos hablando por uva cercanos a los 46 pesos, con lo cual nunca terminamos de pagar el capital, es imposible, estamos endeudados. Hay gente que vendió el auto, y sigue teniendo una cuota superior al capital del auto, intentó cancelar y no pudo, es una situación alarmante, en algunos casos llega al 50% del sueldo y mucha gente además había comprado automóviles para trabajar, con lo cual, si esa gente tiene que vender su vehículo, además queda sin trabajo”.

Estudian alternativas

El Gobierno mantendrá reuniones para presentar "algunas alternativas" y "buscar una resolución a mediano plazo" para los tenedores de créditos UVA. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, sostuvo que "hay decisión de trabajar en buscar soluciones".

"Hay reuniones diarias del Banco Central, Banco Nación, Banco Provincia y el Ministerio", destacó la funcionaria, quien indicó: "Queremos tener la semana próxima algunas alternativas para buscar una resolución a mediano plazo al tema".

Sin embargo, puntualizó: "Probablemente no abarque a todo el universo de los tomadores de créditos UVA".

"Queremos proponer algunas ideas de las que estamos trabajando", insistió y recordó que mantuvo diferentes encuentros con agrupaciones de hipotecados.

Aclaró que "todavía no hay definición" sobre la modificación que se va a proponer dado que el Gobierno analiza si es más conveniente extender plazos o modificar el índice de actualización.