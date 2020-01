Avanza un proyecto de autoconstrucción de viviendas y hábitat en nuestra ciudad

La organización Don Ito presentó recientemente un proyecto de autogestión de construcción de viviendas y hábitat ante el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y Hábitat, organismos a cargo de Carlos Pisoni y del juninense Rubén Pascolini, respectivamente, y la Asociación de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que en mayo del año pasado realizaron una propuesta similar ante el Concejo Deliberante de Junín, que no tuvo respuesta, ni positiva ni negativa, según afirmó a este diario Pablo Rodríguez, desde la mencionada organización social.

Vimos durante este último tiempo un fuerte crecimiento en los asentamientos de la ciudad, aseguró Pablo Rodríguez, de Don Ito.

El proyecto apunta a nuclear a vecinos o grupos de vecinos en cooperativas, en las cuales el mismo vecino autoconstruye su vivienda y es el que genera los recursos para poder realizarla a través de la ayuda mutua, en caso de que no se reciba el apoyo de la Provincia.

“El Estado podría colaborar con la infraestructura, como cloacas, agua potable”, acotaron desde Don Ito.

“Una herramienta muy útil”

La agrupación Don Ito trabaja en la problemática del hábitat con la Asociación de Arquitectos de Junín. “Nos vamos a reunir de manera inmediata con ellos, aunque ya venimos trabajando juntos desde el 1 de mayo de 2019 y para comentarles que estuvimos con la Provincia. Entre los pasos a seguir está la gestión de una nueva reunión con el Gobierno nacional, concretamente en el Ministerio de Tierra y Hábitat”, dijo Rodríguez.

“Vamos a seguir haciendo fuerza para que nuestro proyecto de vivienda sea aprobado, porque creemos que es una herramienta muy útil para la ciudad. Lamentablemente hace mucho tiempo que no hemos tenido ningún tipo de respuesta, ni positiva ni negativa, sobre el proyecto presentado en mayo último en el Concejo Deliberante de Junín”, lamentó.

“Mientras seguimos en marcha con nuestro plan Modos de Habitar, construcción de módulos de vivienda en distintos barrios, que viene bastante lento, obviamente los recursos económicos de la organización son escasos. Seguimos apostando a que al menos algunos vecinos puedan mejorar su condición de vida antes de que salga el proyecto de autogestión”, dijo.

La reunión

Recientemente Don Ito participó de un encuentro entre la Asociación de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Instituto de la Vivienda de la provincia, a cargo de Carlos Pisoni, y con el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, oriundo de Junín.

“Junto con otras organizaciones participamos el martes último (14 de enero) de un encuentro de organizaciones con el director del Instituto de la Vivienda, designado por el nuevo gobernador. Estuvieron también otras organizaciones, como la de San Telmo, asamblea que se hace en la plaza y del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de distintas localidades (San Telmo, La Boca, Puerto Madero)”, informó Rodríguez.

Según lo expuesto por Rodríguez, hace tres o cuatro años que Don Ito “camina” los barrios para conocer las problemáticas referidas al hábitat de Junín. De hecho conforma el Colectivo Hábitat en Argentina, donde también se inserta el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de CABA, con el cual Don Ito tiene un importante vínculo.

La semana próxima la organización juninense estará con las cooperativas de viviendas del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de CABA, para capacitarse en autogestión y cooperativismo de viviendas.



“Poder participar de este tipo de encuentros es muy enriquecedor, en primer lugar, porque uno aprende y crece en la forma de gestionar. Por otra lado creo que es sumamente importante que nuestra ciudad no quede afuera de lo que se viene, las organizaciones debemos tomar a veces la iniciativa y ser la voz de aquellos vecinos que la vienen pasando mal. Entiendo que estamos en una época muy complicada como país y como provincia, sería inútil no admitir el desastre que se ha generado en las instituciones, eso es algo que no se puede discutir y menos la deuda que debemos afrontar, pero sin embargo, veo en estos dos profesionales de larga experiencia las ganas de querer hacer, la capacidad de gestión y obviamente están abiertos al diálogo, algo que antes no pasaba", afirmó el referente de esta organización solidaria.

Y destacó que "lo que se planteó desde el MOI fue la posibilidad de federalizar la autogestión como herramienta para combatir el problema del hábitat que afecta tantas familias de la Argentina, un problema del cual Junín no es ajeno, por el contrario tenemos ejemplos muy palpables, el acampe de las más de 40 familias, los vecinos de la zona de Avenida La Plata y Camino del Resero que no poseen agua potable, los vecinos de las Chapitas, los de Barrio Norte, donde la urbanización no existió como la concepción del hábitat lo plantea. Creo que la solución está en el trabajo entre instituciones y los vecinos, en la posibilidad de que todos puedan ser los creadores de su hábitat, nos resta esperar, pues esto recién comienza, pero el canal del diálogo está abierto con las principales autoridades y eso ya es un paso".

La propuesta

“Celebramos este encuentro reciente porque es la apertura de un canal de diálogo que quizá antes no lo podíamos tener y ahora lo tenemos. Se presentó un proyecto referido a la autogestión del hábitat. Sabemos que la Provincia no cuenta con recursos económicos. Muchas instituciones que han sido arrasadas lamentablemente durante estos últimos cuatro años llevó a que no se puedan crear planes de manera inmediata para la construcción del hábitat. La idea entonces es salir un poco del plan social de viviendas y generar la autogestión de la vivienda, donde los vecinos sean protagonistas de esa transformación social que se espera”, explicó el entrevistado.

Según lo expuesto, lo importante es que las autoridades van a evaluar el proyecto y se va a trabajar en conjunto. “Junín quedó dentro del proyecto de autogestión de viviendas. Nosotros ya habíamos presentado un proyecto de ordenanza el 24 de mayo último, que ‘duerme’ todavía en el Concejo Deliberante de Junín. En el mismo ponemos como eje de la intervención en el hábitat la autogestión. Si sale podremos ser una de las ciudades que se beneficie con esto”, dijo.



Crecen los asentamientos

Sobre el déficit de viviendas existente en Junín, Rodríguez recordó el acampe de las familias en plaza 25 de Mayo durante 40 días; y los relevamientos informales que hicieron en conjunto con la ONG Techo en 2015- 2016. “Nosotros ya veníamos haciendo recorridas, de manera periódica, por los barrios, y vemos que se está acrecentando la problemática habitacional, porque ante la pérdida del trabajo y del poder adquisitivo la gente ocupa lugares tomando tierras para poder vivir y seguir el desarrollo de su vida. Vimos durante este último tiempo un fuerte crecimiento en los asentamientos de la ciudad”, aseguró.

Situación vulnerable

Desde la organización Don Ito hace unos días estuvieron visitando a varias familias que se encuentran en el barrio ubicado en Camino del Resero, a cuadras de avenida La Plata.

“Allí mantenemos contacto permanente y fluido con los vecinos, tanto personal como vía WhatsApp, donde el principal inconveniente es la falta de agua potable, sumada a la situación vulnerable en que se encuentran en cuanto al hábitat”, señalaron.

“En esta oportunidad y por los reiterados reclamos que desde nuestra organización se hacen y se hicieron, se logró la periodicidad de la llegada del agua a través de un camión regador, aunque a veces el reclamo debe reiterarse”, dijeron.

“A través de una donación, se les hizo entrega a dos vecinas de tanques para que puedan utilizarse como recipientes del agua que les dejan”, agregaron.