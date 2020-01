Guadalupe Ferrari es juninense, estudia Antropología en la UBA y tiene 19 años. Es vegana, feminista y tiene sus propios conceptos sobre el lenguaje inclusivo y como se vive en su entorno, incluso en la universidad.

“No es solo cambiar una letra, la “e”, se trata de qué significa el lenguaje para la sociedad en general, qué genera, qué realidades genera o mejor dicho a partir de qué realidades está creado”, reflexiona en el espacio Poder Ser, que se emite por TeleJunín. Y agrega: “A partir de eso, de por qué cambia el lenguaje, de por qué hablamos como hablamos”.

También se refiere a repensar el binarismo propio de la lengua y la concepción tradicional.

“A veces no decís ‘todes’, pero decís ‘todos’ y ‘todas’”, asegura y para ella eso es entender que “se deben repensar esas cosas”.

“‘Todos’ y ‘todas’ implica hablar solo de dos géneros que de hecho están excluyendo en ese sistema binario a otras personas que no se sienten identificadas con el ‘todos’ y el ‘todas’. Hay personas que son no binarias, de género fluido, un montón de cosas que no están siendo incluidas en el lenguaje.Es molesto que no hablen de acuerdo a lo que ellas, ellos y elles, sienten”, cuestiona.

Para la joven, es necesario “entender esa representación en el lenguaje y darse cuenta que realmente influye sobre lo que nosotros estamos haciendo y las realidades que genera hablar de una determinada manera”.

Si bien asegura que en la escuela secundaria los profesores “tachaban” cualquier intento de aplicar el lenguaje inclusivo en un examen, lo cierto es que en la universidad la cuestión es otra.

“En la universidad me di cuenta que hasta los profesores hablan de eso y de hecho en una materia hicimos un trabajo sobre lenguaje inclusivo. Era todo un texto escrito en inclusivo”, cuenta.

“Escriban como quieran”, asegura que les dicen en la universidad, al menos en su Facultad.

“Algunos nos obligan a hablar con lenguaje inclusivo. Un profesor nos hace hablar en inclusivo. En la escuela yo escribía ‘os/as’ y me lo tachaban en las pruebas”, resume.