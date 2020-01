“No debería haber problemas" en la paritaria

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, aseguró días atrás que si el Gobierno "no nos trata como enemigos, no debería haber problemas" en la negociación paritaria nacional docente con vistas al inicio de clases del corriente año.

"Si es un gobierno que escucha y da respuestas y busca consensos y no nos trata como enemigos, no tiene que haber conflicto", dijo Baradel en diálogo con Radio Nacional.

El titular de Suteba agregó que "el problema está cuando tratan de imponernos medidas en las que no estamos de acuerdo".

"Siempre puede ocurrir que haya tensión porque más allá de la voluntad no se alcance el objetivo (de la negociación) pero no será la misma situación que la que tuvimos con un gobierno que quería mercantilizar la educación pública, como lo fue el de Macri", sintetizó.