Predios ferroviarios: la mayoría quiere el tren, pero cuestiona el abandono

La cesión de 28 hectáreas del predio ferroviario al municipio dio lugar a distintas posturas desde que se conoció el traspaso, el pasado diciembre.

Si bien aún se desconoce el destino oficial de los predios, fueron muchas las sugerencias que sobrevolaron el tema.

Democracia y TeleJunín realizaron un sondeo callejero para que los vecinos dieran su punto de vista sobre lo que debería hacerse con los predios.

La mayoría prefiere la cesión antes que el abandono y muchos de los consultados esperan por la reactivación de los ferrocarriles.

Voces dispares

Uno de los vecinos consultados, Rodolfo, fue categórico al asegurar que no está de acuerdo con la cesión de los predios: “Porque me parece que lo que habría que hacer es reactivar los ferrocarriles. Junín nació como una ciudad pujante con ferrocarriles. Quiero que vuelvan los ferrocarriles y no con esta frecuencia sino como era antes”, pidió.

Silvia Linares, otra vecina, en cambio considera una buena idea la cesión: “Me parece perfecto, antes de que sea un abandono está perfecto”.

Coincidió con Rodolfo en que “mejor sería si se reactivaran los ferrocarriles, donde vivimos todos. Soy hija y mujer de ferroviarios”, afirmó.

Asimismo destacó lo realizado sobre el sector del parque lineal y demás áreas: “Eso es espectacular para la familia, con la buena iluminación evitamos lo que a veces sufrimos en las plazas de los barrios, con esas motos incansables, con mala gente. Así que esto está bárbaro”.

Por último pidió también por la reactivación: “Esto (el ferrocarril) tiene que vivir de nuevo y tiene que ser Junín”.

Recuperar áreas

Un vecino de Mercedes, Juan Zunino destacó que para la cesión, es importante saber para qué se utilizarán los espacios y con qué fondos se van a mantener.

Consultado sobre qué opciones se pueden llevar a cabo remitió a los proyectos en su ciudad: “No lo conozco bien este predio, en Mercedes, pueden investigar, hay un predio que se recuperó, de un ferrocarril que actualmente no está en uso. Esperemos que en un futuro sí. El ferrocarril Belgrano. Se utilizó un predio abandonado”, aclaró.

Aún así destacó que “a veces se recuperan espacios que terminan siendo de gran costo para la ciudad entonces son cosas que uno tiene que evaluar antes”, consideró.

El vecino Oscar Díaz aseguró estar de acuerdo con la donación: “Creo que se podría hacer algo cultural, o una plaza”.

Viviendas

Por su parte, los vecinos Claudio y María Inés coincidieron en que pueden hacerse viviendas.

Claudio, por su parte, aseguró estar de acuerdo con la cesión, “depende para qué se lo use”.

Y en su caso propuso “hacer casas. No sé si le falta vivienda a Junín pero me gustaría que hagan para la gente que no tiene o no puede. Como en mi caso, yo no tengo trabajo, me gustaría acceder a un plan así por ejemplo”.

María Inés también está de acuerdo con la donación de los terrenos, sobre todo para que no sigan en el abandono. “Yo vivía en Juan B. Justo y era un raterío terrible” cuenta. “Me gustaría que hagan un paseo. Se pueden hacer casas que sean económicas. Muchísimas cosas como se hacen en todas partes del mundo”, consideró.