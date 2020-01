Frederking, de la SRJ: “Es un impuesto en detrimento de los pueblos del interior”

En diálogo con Democracia, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Gustavo Frederking, afirmó: “El saldo de la asamblea es muy positivo, con una concurrencia importante, estamos hablando de enero, sin embargo fue emocionante porque vinieron productores de toda la Provincia, lugares que no están cerca. Hay mucho enojo, mucho malestar, una especie de hartazgo porque el campo es donde se busca cuando hay una situación mala. Se habla de la solidaridad, pero es una solidaridad ambigua, porque le piden al campo, que ha puesto el hombro todos estos años, y uno ve en esta ley de emergencia que el sector político no pone el hombro”.

Y agregó: “La gente de campo no apunta tanto a las retenciones, sino a la carga impositiva, que ya es asfixiante, y que desde nuestro criterio es un boomerang, porque el campo cuando lo dejan producir, produce, y genera divisas, genera movimiento de camiones, inversiones, y eso es en beneficio de los pueblos y del país. Que haya cada vez más impuestos lo único que va a generar es menor inversión, menor producción, menor empleo y, por ende, mayor pobreza”.

“El mensaje que queremos llevar es que los concejales e intendentes de la zona son los que tienen que salir a defender al campo, porque claramente esto es un impuesto en detrimento de los pueblos del interior”, afirmó.