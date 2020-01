Trabajadores reclamaron en el Relleno Sanitario por mejores condiciones laborales

En la mañana de ayer, alrededor de 50 trabajadores de la cooperativa Las Marías, que trabajan en el Relleno Sanitario realizaron una manifestación en el ingreso al predio, en reclamo por las condiciones laborales y por un proyecto de reciclado que presentaron al municipio que según indicaron, “no tuvo respuesta”.

Distintos trabajadores hablaron con TeleJunín, mientras que en el transcurso de las horas se hizo presente el subsecretario de Legal y Técnica, Lisandro Benito, junto al director de Seguridad Luis Chami, para dialogar con ellos.

Más tarde desde el Municipio se envió un comunicado sobre la situación.



/LEÉ MÁS Chicos de una colonia limpiaron el Camino Costero



Reclamo de los trabajadores

El ingreso de camiones al predio del Relleno Sanitario se vio interrumpido por varias horas mientras un grupo de trabajadores se concentraron en la entrada como medida de reclamo.

“Estamos haciendo un paro pacíficamente, queremos trabajar en mejores condiciones. Nos vienen dando vueltas, a lo criollo, hace como tres o cuatro años. Nos sentamos a una mesa de diálogo, nunca nos dieron una respuesta”, expresó uno de los trabajadores.

Otro de ellos se refirió a un proyecto de reciclado presentado recientemente: “Antes de fin de año hemos presentado un proyecto sobre el tema de reciclado, queremos que se apruebe para que nuestros compañeros tengan un salario digno, vacaciones, aguinaldo”.

El proyecto se basa en el trabajo de reciclado y la separación de residuos en origen.

“Estamos en condiciones inhumanas, sin obra social, sin seguro, sin nada. Son muy críticas las condiciones de trabajo”, indicó.

“La respuesta que nos da el municipio es que nos presentemos en una cooperativa, que ya está, están todos los papeles y nada. Presentamos proyecto, queremos una respuesta a nuestro proyecto”, aseguró una de las trabajadoras.

La presentación del proyecto se realizó hace 18 días y contempla distintos aspectos. Muchos de ellos los estuvimos analizando el 6 enero, cuando mantuvimos una reunión con uno de los representantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a nivel local, aseguró Benito.

Desde el MTE, Micaela Cadile aseguró que “la situación, como decían es bastante crítica. Se sufren accidentes. Hace diez días un compañero quedó enterrado en la basura. Si no lo salvaban entre todos, hubiese sido peor. No tienen galpón de acopio, trabajan sin ninguna sombra, pierden el material porque por la lluvia no lo pueden vender o por no tener donde acopiarlo. Les pagan un 40% menos por ese material”.

Asimismo indicó que “el municipio exigió la conformación de una cooperativa, la cooperativa se conformó, está registrada, matriculada. Presentamos un proyecto, basado en el proyecto de reciclado de CABA, reconocido mundialmente por su eficiencia, lo adaptamos a Junín”, y remarcó: “Los compañeros vienen brindando un servicio gratuito al municipio y si no es por ellos, el reciclado no se hace”.

Por último, uno de los trabajadores destacó: “Nosotros no queremos hacer problemas, queremos trabajar. Somos la cara visible y hay mucha gente que depende de nosotros. Somos trabajadores peleando por nuestros derechos, nada más”.

La palabra del Municipio

El subsecretario de Legal y Técnica del Gobierno de Junín, Lisandro Benito se hizo presente en el predio para dialogar con los trabajadores y luego desde el Gobierno de Junín se emitió un comunicado.

"Ellos efectúan diversas tareas en el Relleno Sanitario y el 30 de diciembre del año pasado hicieron una propuesta que se denominó ‘Gestión integral de los residuos con inclusión social’. La misma posee muchos puntos en los cuales ya se vienen trabajando desde el área de Medio Ambiente, a cargo de Perla Casella, a través de quien se han conseguido cosas muy importantes”, explicó Benito.

El municipio exigió la conformación de una cooperativa, la cooperativa se conformó, está registrada, matriculada. Presentamos un proyecto, basado en el de CABA, reconocido mundialmente por su eficiencia, lo adaptamos a Junín, aseguró Cadile.

“La presentación del proyecto se realizó hace 18 días y contempla distintos aspectos. Muchos de ellos los estuvimos analizando el 6 enero, cuando mantuvimos una reunión con uno de los representantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a nivel local”.

Benito destacó que tras su arribo al área de Legal y Técnica, “lo primero que observé fue que carecen de personería jurídica: ellos poseen la firma de dos personas, pero eso no implica que la cooperativa Las Marías tenga un número de registro ante la autoridad competente, ni un domicilio, ni el listado de miembros que la conforman; requisitos indispensables en cualquier expediente”, detalló.

En otro orden, el funcionario se refirió a las condiciones de precariedad en las que se encontraban hace cuatro años y afirmó: "Durante el último tiempo, el Municipio ha brindado un montón de mejoras para que estos vecinos puedan realizar las tareas de recuperación en buenas condiciones, como baños químicos cerca del lugar de trabajo, agua potable para el aseo de manos, ropa de seguridad con zapatos, guantes y capas de lluvia. Además, se ha trabajado en la asistencia social directa para que puedan tramitar el Documento Nacional de Identidad y las pensiones, así como las vacunaciones. Todo esto, gracias a un trabajo coordinado entre varias áreas del Gobierno".

A su vez, Benito aseguró que en el lugar “poseen un sector de descanso, una zona para estacionar sus motos y otros beneficios que se han venido trabajando con convenios individuales con las personas de permiso de uso del lugar. Y, algo que no es menor, también se los asiste económicamente para el transporte de la producción del reciclado, lo que conlleva unos $60.000 por mes”.

Para finalizar, el funcionario recordó que, "después de muchos años de desidia, el intendente Pablo Petrecca comenzó a construir una planta que no sólo tendrá el equipamiento necesario para el reciclado, sino que además contará con vestuarios, duchas y sectores específicos para ser utilizados por los recuperadores".