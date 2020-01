Pablo Rodríguez participó de un encuentro en Vivienda

El referente de la organización solidaria de nuestra ciudad Don Ito, Pablo Rodríguez, participó de un encuentro junto a otras organizaciones con el nuevo director del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, Carlos Pisoni, y con el referente de la Subsecretaría de Hábitat para la Comunidad, Rubén Pascolini.

La joven organización viene trabajando sobre la problemática habitacional hace un largo tiempo, instalando el tema en la agenda pública y presentando un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante.

El encuentro fue gestionado y organizado por el MOI, organización con la que Don Ito ha estrechado vínculos, y de hecho en estos días voluntarios/as de la ciudad se alojaran en las viviendas del MOI para capacitarse en autogestión y cooperativismo.

En este sentido, Rodríguez afirmó: “Poder participar de este tipo de encuentros es muy enriquecedor, en primer lugar porque uno aprende y crece en la forma de gestionar. Por otra lado creo que es sumamente importante que nuestra ciudad no quede afuera de lo que se viene, las organizaciones debemos tomar a veces la iniciativa y ser la voz de aquellos vecinos/as que la vienen pasando mal. Entiendo que estamos en una época muy complicada como país y como provincia, sería inútil no admitir el desastre que se ha generado en las instituciones, eso es algo que no se puede discutir y menos la deuda que debemos afrontar, pero sin embargo, veo en estos dos profesionales de larga experiencia, las ganas de querer hacer, la capacidad de gestión y obviamente están abiertos al diálogo, algo que antes no pasaba".

Autogestión

Destacó que "lo que se planteó desde el MOI fue la posibilidad de federalizar la autogestión como herramienta para combatir el problema del hábitat que afecta tantas familias de la Argentina, un problema del cual Junín no es ajeno, por el contrario tenemos ejemplo muy palpables, el acampe de las más de 40 familias, los vecinos de la zona de Av. La Plata y Camino del Resero que no poseen agua potable, los vecinos/as de las Chapitas, los de Barrio Norte donde la urbanización no existió como la concepción del HABITAT lo plantea. Creo que la solución está en el trabajo entre instituciones y los/as vecinos/as, en la posibilidad de que todos/as puedan ser los creadores de su hábitat, nos resta esperar, pues esto recién comienza, pero el canal del diálogo está abierto con las principales autoridades y eso ya es un paso".

"Por otro lado -agregó- como voluntario de la organización Don Ito estamos muy agradecidos con el MOI ya que nos han hecho parte de tan importante encuentro, logrando de esta manera que Junín no quede afuera y sea una de las ciudades que se incluya en la autogestión".

"Por último entiendo, y en esto soy repetitivo, que la provincia está con pocos recursos y con una gran deuda, pero celebro la posibilidad del diálogo, del poder gestar una solución entre las organizaciones y los organismos estatales, y me llena de alegría que nuestra ciudad haya podido ser parte de este encuentro, los que nos conocen saben que venimos caminando hace un largo tiempo los barrios, y que el hábitat es uno de los ejes de nuestra intervención, es por eso que queremos llevar soluciones concretas a los/as vecinos/as, queremos colaborar para que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad pero siendo ellos los protagonistas de esa transformación, para eso, la clave será gestionar para luego transformar”, afirmó.