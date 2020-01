Prevención: “araña de rincón”

A raíz del caso de picadura que sufrió un hombre y por la cual se encuentra internado en una clínica local, desde la Dirección General de Zoonosis y Bromatología del Gobierno de Junín brindaron algunas precisiones sobre el arácnido en cuestión, los mejores métodos de prevención y qué es lo que hay que hacer en caso de ser mordido.

A propósito de los acontecimientos desarrollados recientemente, el doctor Julio Ferrero, titular de dicha área municipal, expresó: "En estos días recibimos la noticia de la mordedura de un insecto lexosceles, que es un animal bastante común de encontrar en los rincones de las casas. El hombre está internado en la clínica de nuestra ciudad y ha habido otro caso hace no mucho tiempo de una chiquita en Bahía Blanca, que afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro”.

"Son arañas que van de 2 a 3 cm, contando las patas inclusive y tienen en su dorso marcado como una especie de violín, por eso se las llama ‘arañas violinistas’ y pueden ser oscuras o claras, dependiendo de la pigmentación. Las mismas son muy ligeras, se desplazan a mucha velocidad y no son agresivas para nada, salvo que se sientan atacadas”.

Ferrero también manifestó que “es bastante rara la mordedura de estas arañas en razón de que no es muy común verlas de día, ya que son de hábitos nocturnos y se encuentran por lo general en los lugares oscuros que acumulan pelusa y telas de araña. Los más comunes son aquellos que no llegan a ser limpiados eficientemente como detrás de muebles, dentro de los que no se usan muy seguido como las bibliotecas viejas o donde se guardan herramientas”.

En caso de recibir una mordedura por parte de este arácnido, el Director de Zoonosis y Bromatología explicó que “la persona no debe hacer nada raro, sino solamente colocarse frío lo más rápido posible para frenar el avance de la toxina que tiene esta araña, que es muy fuerte, y concurrir inmediatamente al centro o nosocomio médico más cercano para ser tratado”. Además, dijo que “en lo posible, debe llevar la araña o insecto que lo ha mordido a los efectos de que pueda ser determinado por el médico actuante”.