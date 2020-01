Espacios Públicos realiza tareas en distintos sectores de la ciudad

Luego de las intensas precipitaciones y los fuertes vientos que hubo en la ciudad en los últimos días, las máquinas pertenecientes a Vialidad Urbana continúan con los operativos de limpieza y mantenimiento con el propósito de dejar en buenas condiciones las calles. Los mismos tuvieron lugar en los barrios Bicentenario, Los Almendros, Habitar y la Laguna de Gómez y persistirán en el tiempo para cumplir con el Plan Integral de Mejoramiento. “Les pedimos a los vecinos que nos tengan paciencia y que no tapen las canaletas, porque eso nos perjudica a todos”, dijo Darío Beade, director general de Espacios Públicos.

“Los trabajos realizados en los distintos barrios están enmarcados en un Plan Integral de Mantenimiento en lo que hace a la preservación y el cuidado de las calles de tierra. Le pedimos al vecino que nos tengan paciencia porque nos jugaron una mala pasada las fuertes tormentas que han sucedido en estos últimos días, en los que cayó mucha agua de manera consecutiva y eso hizo que las vías no estén del todo aptas para el tránsito”.

“Estuvimos con las máquinas trabajando en barrio Bicentenario y también en Los Almendros, Habitar con distintas motoniveladoras y en la Laguna de Gómez; vamos a estar llegando a todos los barrios con estas tareas”, dijo Beade y resaltó que “el objetivo fundamental de estos operativos es lograr que el agua escurra con normalidad y no se estanque, sino que llegue al sumidero correspondiente”.

El funcionario destacó “el gran trabajo y el esfuerzo que realizan los operarios, tanto para las tareas de mantenimiento como en las urgencias y dijo: "El valor humano puesto en cada detalle es muy importante para trabajar hasta altas horas de la madrugada”.

Limpieza

En tanto, Néstor Scollo, jefe de equipos de Vialidad Urbana detalló: "Realizamos una limpieza profunda de cunetas a los efectos de que el agua circule mejor. Le pido a los vecinos que nos tengan mucha paciencia y que no las tapen porque, a veces, le echan un poco de escombros para poder entrar a sus casas y eso hace que el agua se estanque y tengamos muchos problemas de inundaciones en los barrios”.

Scollo también pidió que “cuando saquen ramas o restos de poda o de pasto, las dejen en las veredas que nosotros las llevamos, porque de lo contrario tapan las cunetas y es un perjuicio para todos los vecinos”.

Por último, Beade aseguró: "Continuaremos con el desarrollo exhaustivo de este plan para el mantenimiento y espero que el clima nos acompañe. El objetivo es que en la próxima semana podamos terminar con esta etapa en lo referente a los trabajos de Vialidad Urbana”.