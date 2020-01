Asamblea de productores: el campo convocó a un encuentro en Pergamino para evaluar medidas

El próximo sábado, en la sede de la Rural de la ciudad de Pergamino, se llevará a cabo una asamblea abierta de productores, a las 10, con el fin de evaluar la situación del sector en el marco de las medidas que se dieron en los últimos días por parte del Gobierno, como la suba de retenciones e impuesto rural, entre otras.

Gustavo Frederking, presidente de la Sociedad Rural de Junín dialogó con TeleJunín y dio detalles de la convocatoria que se lanzó desde Carbap, entidad que nuclea a las rurales de Buenos Aires y La Pampa.



/LEÉ MÁS Dan a conocer informe del desarrollo de cultivos de soja y maíz en la Región



Retenciones

“La idea de la convocatoria es que todos los productores puedan expresarse, decir qué piensan sobre todo lo que está pasando en el contexto nacional”, adelantó Frederking sobre el encuentro programado para el sábado y que según destacó, se da en el marco del descontento del sector y el silencio del Gobierno.

“Todo esto comienza como todos sabemos con la ley de Emergencia que se dictó, donde de alguna forma se adecuan las retenciones pero a la vez se les hace un agregado. Esto trajo un gran malestar en el sector del campo. La retención acá es una captación que va a las arcas del estado directamente donde también es un traslado de recursos de la ciudad, de Junín, Pergamino, directamente a la nación. Es mucha plata que se volcaría directamente en este caso a Junín, que traería mucho más movimiento, más producción”, explicó.

Cabe destacar que apenas surgió el proyecto, se realizó una reunión en Carbap y se analizaron medidas: “De alguna forma se planteó realizar alguna medida de fuerza porque el descontento es grande, porque hace mucho tiempo se viene con este tipo de retenciones, que es algo más. El productor está preocupado y en una situación complicada por la carga tributaria en general que tiene, son muchos impuestos”, indicó el titular de la Rural de Junín. Una de las medidas que se había planteado era la posibilidad de un cese de comercialización.

Luego llegaría la reunión del presidente Alberto Fernández con la Mesa de Enlace, lo que parecía de buen augurio y el propio Frederking asegura: “Lo vimos muy positivo”.

Por ello el sector aguardó un tiempo para ver si la misma les proveía los cambios que habían solicitado. Pero no hubo respuesta.

En esa reunión, según explicó Frederking, se plantearon cuestiones como la segmentación (una compensación), la posibilidad de que no se sumaran los tres puntos extras de retenciones y una discusión sobre la situación de la emergencia.

“El país está en una situación económica muy complicada, pero queremos saber cuál es el camino o el plan para que las retenciones puedan desaparecer y que en algún momento no tengamos más retenciones”, explicó.

Asimismo, el presidente de la SRJ destacó que “con la administración anterior las retenciones de trigo y maíz se habían sacado, trajo un gran beneficio. Hubo cosecha récord, de trigo, de maíz. Después se volvieron a implementar. De alguna forma se está pidiendo volver al sistema anterior pero también discutir la situación económica general, el poder sentarnos en una mesa de diálogo. Nosotros creemos que este tipo de impuesto es menos producción, menos empleo, más pobreza”.





Perjuicio para la ciudad

Desde el sector aseguran que el dinero que se recauda por retenciones, es dinero que deja de volcarse a las ciudades del interior.

“Uno escucha mucho las bases en el campo y es que siempre se le pide un ajuste al campo, que siempre dio una mano, pero desde la política, nada. No hay ninguna señal en ese sentido. Entonces se habla de la solidaridad pero la solidaridad de la política no. No se plantea ninguna rebaja, decir ‘no nos vamos a aumentar el sueldo’, nada de eso”, cuestionó Frederking.

“Las retenciones a Junín y a las ciudades del interior les traen muchos problemas. Hay estudios hechos este año, y hablando por ejemplo, de retención cero, serían 62 millones de dólares, eso es dinero que tendría el campo. Es plata que se volcaría a cada pueblo”, aseguró.

Asimismo llamó a las entidades a hacer un mea culpa desde lo institucional y extender la convocatoria a los actores políticos.

“Creo que también hay que llamar a la reflexión como entidades, tal vez no estamos comunicando como corresponde. Este es un llamado también a los concejales, intendentes de la zona, que deberían defender mucho más que el hecho de que no existan las retenciones”.