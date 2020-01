En los últimos 15 años hubo 200 muertos en accidentes de motos en nuestra ciudad

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, mantuvo ayer una reunión con representantes de diferentes medios de comunicación de la ciudad –entre ellos Democracia y TeleJunín-, con el objetivo de invitarlos a sumarse a las campañas de concientización sobre el uso del casco.

Luego, se sumaron también a la reunión del foro, en el que participan referentes de la comunidad para debatir acciones que sirvan para mejorar la seguridad vial en nuestro Municipio.

Tras el encuentro, el jefe comunal afirmó: "Como gobierno hemos implementado un plan integral de seguridad vial para abordar diferentes aspectos de esta temática. En ese marco, un punto importante es la concientización, por eso llevamos adelante el programa Voy Seguro, recorriendo las escuelas, colonias y diferentes espacios públicos, informando y concientizando sobre el respeto a las normas de tránsito, pensando siempre, en el cuidado de la vida".

"Además, hemos implementado distintas acciones que tienen que ver con la infraestructura, con la puesta en marcha del transporte público y la conformación del Foro de Seguridad Vial, un paso muy importante para que un grupo de vecinos, representantes de distintos sectores, se reúnan todas las semanas, hace más de un año, para analizar el tránsito, comprometiéndose en pos de hacerlo cada día más seguro", agregó.





“El casco salva vidas”

Por otro lado, el funcionario contó: "Hoy hemos invitado a otros actores importantes como son los medios de comunicación, con quienes nos vamos a concentrar en una temática central como es el uso del casco, para concientizar y que todos entendamos la importancia que tiene su correcta utilización, porque salva vidas. Creo que ha sido una reunión muy buena e importante, porque todos debemos entender que respetar las normas de tránsito es cuidar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos".

Para finalizar, Petrecca adelantó: "Además de los medios, estaremos sumando a otros actores, empresas e instituciones, para que se sumen con más campañas, en este caso concreto, con el uso del casco por parte de quienes circulan en moto".

“Proteger nuestra cabeza”

Por su parte, el presidente del Foro, Hugo Greco, especialista en cuestiones de seguridad vial, afirmó: "Hoy vemos que las acciones e ideas que se generan desde el foro son escuchadas por las autoridades municipales y las lleva aadelante. Hace 30 años que estoy involucrado en esta cuestión y nunca algo así se pudo llevar a cabo".

"Nosotros venimos a trabajar desinteresadamente, nuestro único objetivo es evitar muertes y lesiones de nuestros vecinos, cuidar nuestras vidas", remarcó Greco, quien por último y para establecer una referencia, explicó: "Para entender la gravedad del asunto, en la Argentina mueren por mes en accidentes de tránsito en motos la misma cantidad de personas que fallecieron tras el reciente derribo del avión en Irán. Hoy muchos subestiman el uso del casco y este lo que hace es proteger nuestra cabeza en un accidente".

“Recursos finitos”

Son muchas las áreas municipales, organismos e instituciones de la comunidad que participan de las reuniones periódicas del foro, entre ellos se encuentra el médico neurocirujano Carlos Zanardi, quien manifestó: "Nosotros intervenimos cuando el accidente ya ocurrió. Lamentablemente, en la mayoría, hay motos involucradas y con conductores que circulaba sin casco".

"Me interesa ilustrar cuáles son las consecuencias y las lesiones que sufre un motociclista accidentado que no llevaba casco. También, poner en el tapete algunas problemáticas desde el punto de vista asistencial, cuando hay un accidente, los accidentados son trasladados al hospital, donde hay mucha calidad de atención pero con recursos que son finitos", indicó.

“A veces uno piensa que puede circular sin casco porque uno es dueño de su cuerpo y de lo que le sucede, pero lo cierto es que si un accidentado hubiese tenido la protección adecuada, tal vez no ocuparía una cama en el hospital que podría necesitar un paciente que tuvo un infarto, por ejemplo”, afirmó el médico.

"Por eso es importante apelar a la solidaridad de los motociclistas cuando no quieren usar el casco, porque el recurso que es utilizado para su atención no podrá ser utilizado en la atención de cualquier otro paciente con alguna enfermedad grave. Por eso, debemos recordar que el uso del casco consciente es fundamental para todos".



Solo el 20% lleva protección

Las autoridades municipales hicieron foco en que, si bien mejoraron los números en cuanto a la accidentología, todavía resta mucho por hacer en materia de concientización para el uso del casco. Y no solo en los jóvenes, ya que los adultos también infringen esta normativa. De hecho, el promedio de edad de los accidentados es de 30 años.

En este sentido, Greco sostuvo que “en los últimos quince años hubo unos 200 fallecidos en accidentes de motos y, dado que el casco disminuye a la mitad el riesgo de muerte, su uso podría haber salvado un centenar de vidas”.

El subsecretario de Control Ciudadano del Gobierno de Junín, Mario Olmedo, explicó que en todos los accidentes con víctimas fatales protagonizados por motocicletas durante 2018 y 2019, los fallecidos no tenían el casco puesto.

De acuerdo a las estadísticas de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, solo el 20 por ciento de los motociclistas usan protección.

La falta más frecuente

Por su parte, Emilia Schonfeld, titular del Juzgado de Faltas 2, contó que en lo que va de enero se labraron unas 300 actas de infracción y la mitad de ellas corresponden a circular sin casco, con lo que es, por lejos, la transgresión que más se reitera.