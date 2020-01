Tras la sanción del Presupuesto, siguen los cruces entre oficialismo y oposición

El secretario de Coordinación del Municipio, Martín Beligni, celebró la aprobación del Presupuesto y de la ordenanza Fiscal Impositiva y cuestionó a la oposición "por la falta de propuestas e iniciativas".

En este sentido, el funcionario afirmó: "Pareciera que es lógico entre un 55% y 75% de aumento en la Provincia y no un 49% en nuestra ciudad, considerando que estaremos por debajo de la inflación del año pasado", comparó.

"Lamentamos que no acompañen una batería de medidas con beneficios para el sector productivo y contención para un sector de la sociedad, como así también un importante descuento para el vecino que cumple y hace su esfuerzo en favor de Junín", afirmó Beligni. Y agregó: "Nos criticaron por la falta de diálogo, pero después de la reunión que convocó el Intendente a la referente de la oposición no recibimos ninguna iniciativa superadora, lo único que se conoce son las reiteradas críticas de mesa de café".

Respecto de las tasas municipales, en tanto, el funcionario reiteró que la actualización será menor a la inflación de 2019 y destacó los beneficios que tendrán los jubilados y los sectores más vulnerables.

"Los jubilados y pensionados que cobran la mínima estarán eximidos del pago de las tasas en un 100% y quienes reciben beneficios sociales las abonarán con un 50% de descuento. Además, habrá beneficios para Pymes y pequeños productores y descuentos por buen cumplimiento, pago anual y adhesión a la factura electrónica, entre otros", afirmó.

"Quieren que el transporte público fracase"

En otro orden, Beligni destacó el esfuerzo que realizará el municipio para mantener congeladas hasta marzo las tarifas del transporte público de pasajeros (que sumará 334 días sin aumentos) y arremetió contra el Frente de Todos: "Hagamos memoria, en su momento nos pidieron que los colectivos vuelvan a circular por Junín pero, a la hora de votar, no nos acompañaron. Ahora nos pidieron que congelemos las tarifas y así lo hicimos, pero tampoco votaron a favor. Evidentemente, quieren que el transporte público fracase".

"Desde el día uno trabajamos para que vuelvan los colectivos a Junín después de más de veinte años, porque consideramos que el transporte público es un derecho fundamental. Esperamos que la oposición esté a la altura y que, desde su lugar, realicen las gestiones necesarias para que el ministerio de Transporte de la Nación acompañe nuestro esfuerzo y disponga los fondos necesarios para su funcionamiento. Hoy tienen un canal directo para hacerlo. De nuestra parte estamos abiertos al diálogo y ya hemos gestionado una convocatoria tanto de Provincia como de Nación, pero no tuvimos respuesta. Con el intendente a la cabeza, seguiremos mejorando el transporte para que siga creciendo. Novecientos mil juninenses en ocho meses nos marcan el camino", finalizó.

Frente de Todos

Tras el rechazo del bloque del Frente de Todos al presupuesto municipal, los ediles afirmaron que el Ejecutivo nunca “se abrió al diálogo” ni escuchó las sugerencias para “morigerar el impacto del aumento” de las tasas o brindar información detallada.

“Esa falta de transparencia fue un factor fundamental para no acompañar. Estamos convencidos de que una vez más se intentó confundir a la población para que no tome conciencia de lo que acaban de votar hasta que ya sea demasiado tarde. La contradicción entre lo expresado por el secretario de Hacienda en su informe ante el Concejo y lo comunicado repetidamente a la prensa (donde se aseguraba que los comercios, las industrias y el sector agropecuario no recibirían aumentos de tasas), así lo demuestra”, dijeron.

“El aumento promedio de tasas para estos sectores es del 49% y en algunos casos es inclusive superior. La tasa complementaria de seguridad policial aumenta un 100% con respecto al 2019 donde ya había aumentado un 100%. Todo eso sin tomarse la molestia de explicitar detalle alguno de la gestión que planifican para 2020 y que justificaría esta suba de tasas que consideramos excesiva. Nos dicen que ‘lamentablemente’ tienen que ‘actualizar’, lamento que no se condice con el aplauso eufórico del oficialismo emitido tras lograr la aprobación”, sostuvieron.

“Tampoco acabamos de entender para qué necesita el intendente Petrecca facultades extraordinarias, puesto que goza de una mayoría propia en el Concejo ¿Qué cosa necesitará que no pueda ser aprobada por sus concejales en forma exprés como lo han hecho hasta ahora?”, agregaron.

“Propusimos aumentar de modo escalonado, objetamos que hubo tasas que recaudaron por encima de la contraprestación efectiva, nos opusimos a la delegación de facultades que el intendente demanda para negociar discrecionalmente con otros agentes públicos y privados. No fuimos escuchados. De modo que nuestro voto por la negativa no resulta de una posición caprichosa, como pretenden instalar los concejales oficialistas, sino un mero acto de coherencia”, explicaron.

“También nos opusimos al proyecto de presupuesto, cuyos modestos objetivos no se condicen con el esfuerzo que se le reclama a los vecinos de Junín. Distritos de la región prestan los mismos servicios que nuestra Intendencia recaudando en todos los casos una magnitud menor por habitante”, señalaron

“Por último, nos opusimos al aumento del 75% en el boleto de colectivo que se propone el municipio en este contexto de congelamiento y rediseño del sistema de transportes que planea el Ministerio de Nación. Una vez más, se pretendió hacer de este Concejo Deliberante una escribanía que vote sin información ni fundamentos y lo lograron gracias al oficialismo”, afirmaron.