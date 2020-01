Asumieron los nuevos directores del Hospital de Junín y Región Sanitaria III

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, puso en funciones ayer a los cinco nuevos directores del Hospital Interzonal General de Agudos de Junín “Dr. Abraham Félix Piñeyro” y realizó una recorrida por el establecimiento.

Como informó este diario, a la cabeza del centro regional de salud quedó oficializado el doctor Sebastián Meneses, junto a la licenciada Cristina Tejo, y los doctores Marcos Jaureguízar y Juan Pedro Pezzi (concejal del Frente de Todos en Lincoln), al tiempo que Mario Scévola (ex secretario de Hacienda municipal en tiempos de Mario Meoni) estará a cargo de lo administrativo y contable.

Sebastián Meneses tiene 43 años, es médico generalista especializado en medicina familiar y realizó la residencia en ese mismo hospital juninense que cuenta con 186 camas, recibe 550 internaciones mensuales y trabajan 800 profesionales sanitarios.

“El gobernador Axel Kicillof nos pide que estemos cerca de la gente para dar una rápida respuesta en todos los territorios, con el fuerte compromiso de trabajar para garantizar el modelo sanitario a todas y todos los vecinos”, destacó Kreplak.

Las autoridades de Salud recorrieron las obras inconclusas que se encuentran emplazadas en una parte de la Guardia. También visitaron los sectores de neonatología, cocina y la casa de la cooperadora en donde dialogaron con trabajadores y trabajadoras.

Antes de visitar el Hospital, el funcionario provincial estuvo en la designación del doctor Jorge Herce como titular de la Región Sanitaria III, organismo sanitario que tiene a cargo ocho municipios del noroeste bonaerense: Lincoln, Pinto, Leandro N. Alem, Arenales, Ameghino, Junín, Chacabuco, y Viamonte.



“Cien días de emergencia”

En diálogo con este diario, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que al asumir se encontraron con “una falta de recursos impresionante, deudas acumuladas muy difíciles de saldar y el cese de la cadena de pagos, situación que genera no solo una falta de provisión de servicios de salud para la población sino que muchas pequeñas empresas, sanatorios, que dependen de los pagos adecuados, también estén en una situación muy crítica”.

Y el funcionario provincial amplió: “Es necesario que vuelvan los insumos inmediatamente para poner en funcionamiento los hospitales y las regiones sanitarias, pero hay muchos proveedores que no quieren ofertar o entrar en las licitaciones por el cese de la cadena de pagos y deudas consolidadas de 8 o 9 meses”.

“La situación es muy grave”

“Es muy difícil volver a contar con stock en los hospitales; van a ser cien días de emergencia, cien días de intentar volver a poner comida en la boca de la gente, acceso a los elementos esenciales, poder volver a operar, abrir los quirófanos, estamos prácticamente sin operar por falta de insumos de quirófano en los hospitales, la situación es muy grave”, aseguró.

Y añadió: “Cuando hablamos de la recuperación impositiva, esos recursos tenían como destino, por ejemplo, que haya insumos en los hospitales, que haya insumos para operar, finalizar las obras en las guardias, todo eso se financia con los impuestos, por eso cuando hablamos de un impuesto progresivo, para que los que más tienen aporten un poco más y permitan recaudar lo suficiente, es para que los que más lo necesitan puedan utilizar el Estado”.

Por su parte, Jorge Herce, nuevo director de Región Sanitaria III, afirmó: “Son de público conocimiento las dificultades que hubo con las vacunas, por ejemplo, con algunos tratamientos, que dependen de la gestión, pero uno debe destacar el esfuerzo de los trabajadores de la Región, que han mantenido el funcionamiento, más allá de que las gestiones no han sido lo suficientemente intensas”.

Lucrecia López, directora asociada de Región Sanitaria III, afirmó a Democracia: “Tenemos claro que vamos a redoblar los esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de toda la comunidad y vamos a trabajar para las personas, para dejar de tener una región sanitaria de puertas cerradas y avanzar en la igualdad”.