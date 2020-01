Colectivos: el 40,3 por ciento de los usuarios del servicio son estudiantes

Según estadísticas relevadas por el municipio –obtenidas por este diario- 862.559 pasajeros utilizaron el transporte público en Junín desde la implementación del servicio, en mayo del año pasado.

Los datos, aportados por la dirección de Movilidad municipal, a cargo de Natalia Troncoso, arrojaron que el 40,3% (347.851) de esos usuarios son estudiantes de todos los niveles que, al igual que las personas con discapacidad (95.194 pasajeros, equivalente al 11%), viajan de manera gratuita en las unidades de las distintas líneas que recorren la ciudad.

Las cifras reflejan, además, que 166.003 pasajeros viajaron con tarifas reducidas (19,2%) por ser jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas o titulares de beneficios sociales; y 253.481 usuarios abonaron la tarifa plana (29,3%).

"En muy pocos meses, miles de juninenses ya adoptaron a los colectivos como su medio de transporte habitual y eso nos llena de orgullo y satisfacción", expresó el intendente Pablo Petrecca. "Sin dudas, devolver este derecho a nuestros vecinos después de más de 20 años es uno de los mayores logros de nuestro primer mandato", agregó.

En esta línea, el jefe comunal afirmó que el transporte público es "fundamental para la vida de los juninenses, que ahora están más conectados e integrados".

"La ciudad ha crecido muchísimo y los colectivos nos acercan a las escuelas, a los centros de salud, a nuestros trabajos, al centro, a los distintos barrios y nos conectan con nuestros seres queridos. Por eso tantos vecinos los utilizan a diario", destacó.

Testimonios



“Vivo en el barrio de los Cuarteles y uso el colectivo para venir al centro, para trabajar en Villa del Parque y para hacer mandados. Antes me manejaba caminando, así que ahora ahorro tiempo”, contó Valeria Zárate.



En concordancia, Luis Ledesma (33) afirmó: “Uso más la línea roja porque vivo en el barrio del cuartel, pero uso todas las líneas, dependiendo el barrio al que voy. Yo no puedo manejar ni moto, ni bici, ni nada, así que el colectivo me resulta muy útil. Le damos mucho uso. En mi caso me cambió la vida. Es muy importante para Junín porque hay mucha gente que no puede manejar o no tiene auto ni moto”.



“Vivo en Güemes y uso la línea roja para ir al centro, al médico y a la dentista. Tengo descuento porque soy jubilada y ya me conozco los horarios, así que lo tomo siempre y siempre brinda un buen servicio. Tengo la parada a media cuadra de casa y, sin los colectivos, tendría que llamar a mi hija para que me lleve y me traiga a todos lados”, comentó Rosa González (73).