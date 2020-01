Pago de haberes jubilatorios

Continúa el cobro de haberes a jubilados y pensionados nacionales, que se detallan según el monto a percibir y la terminación del número de documento.

Pensiones no contributivas

Hoy cobran quienes tengan el DNI finalizado en 8 y 9.

Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la suma mensual de 15.991 pesos.

10 de enero.................0

13 de enero..................1

14 de enero..................2

15 de enero..................3

16 de enero.................4

17 de enero..................5

20 de enero................6

21 de enero..................7

22 de enero.................8

23 de enero.................9

Jubilados y pensionados cuyos haberes superen la suma de 15.991 pesos.

24 de enero.............0 y 1

27 de enero............2 y 3

28 de enero............4 y 5

29 de enero.............6 y 7

30 de enero...........8 y 9

La fecha límite para cobrar es el 10 de febrero.

El bono para jubilados, pensionados y PNC está confirmado para pagarse en enero. Aunque no está confirmada la fecha, se estima que sería los últimos días.