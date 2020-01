Se aleja la posibilidad de un acuerdo entre oficialismo y oposición por el Presupuesto

Con renovados cruces entre oficialismo y oposición, el tratamiento del Presupuesto y la Ordenanza Impositiva 2020 ingresó en una zona de turbulencias y estaría lejos de alcanzar los consensos deseados, el viernes próximo, cuando se debata en el recinto.

No obstante ello, el bloque de Juntos por el Cambio, que cuenta con el voto doble del presidente del Cuerpo, Gabriel D´Andrea, cuenta con la posibilidad de aprobar el proyecto con la mayoría propia.



/LEÉ MÁS Se definen en Junín nuevas autoridades en cargos claves de Provincia y Nación



Berestein: “Nos parece excesivo el 50% de aumento”

El concejal del Frente de Todos Maximiliano Berestein afirmó a Democracia: “Los concejales del oficialismo, a través del Ejecutivo, no han podido evacuar ninguna de las dudas que les hemos planteado. En principio, hemos dicho que nos parece excesivo el 50% de aumento promedio de las tasas y mucho menos si se efectúa todo junto. Les hemos propuesto hacerlo de manera escalonada a lo largo del año, pero no hemos obtenido ningún tipo de respuesta”.

Y el edil meonista agregó: Planteamos que la suba del 100% de la tasa de seguridad es exagerada, que no hay contraprestación de ese servicio como para que aumente un ciento por ciento, pero tampoco hubo contestación. Hemos pedido que el Concejo Deliberante, en base al compromiso de diálogo que ha manifestado el Intendente, recupere sus atribuciones en base a la redistribución y ampliación de partidas del presupuesto a lo largo del año. No hay respuesta en relación a eso, no quieren cambiar ni la ordenanza presupuestaria, que le da esos súper poderes al intendente, y además quieren modificar el código fiscal para darle más atribuciones al intendente para condonar deudas a las futuras empresas que puedan llegar a instalarse en Junín. Cada una de las demandas que hemos discutido en comisión, luego no hemos obtenido ninguna respuesta, no están dispuestos a avanzar y para nosotros es muy difícil”.

“Lo mismo con las expectativas que plantea el Presupuesto para este año, realmente son muy pobres, el Ejecutivo le demanda un esfuerzo enorme a los vecinos, con un 50% de aumento de tasas, en algunos casos más, y después no vemos nada plasmado en el Presupuesto que lo justifique, no hay obras importantes, no hay servicios nuevos, lo que hay es ampliaciones de gastos en personal y autoridades del Municipio, pero no vemos un gasto que justifique el pedido de recursos”, afirmó el presidente del Frente Renovador de Junín.

“Por otra parte, cuando les pedimos que nos aclaren cuáles van a ser las obras que van a realizar, por ejemplo hay 47 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo para obras en las escuelas, les pedimos un listado con las obras y tampoco nos dieron esa información. Vamos a seguir discutiendo, mañana (por hoy) vamos a tener una nueva reunión, en la cual esperemos que nos den las respuestas que estamos solicitando y si no es así va a ser muy difícil ponernos de acuerdo”, manifestó.

García: “Es un presupuesto equilibrado”

El concejal de Juntos por el Cambio Marcelo García afirmó a este diario: “En el contexto político y económico, sin presupuesto nacional y provincial, es un presupuesto local equilibrado, que no tiene grandes potencialidades en distintas cosas, sino que es equilibrado en las distintas áreas, sobre todo tratando de ver siempre la obra pública, salud pública, desarrollo social y educación”.

Y agregó: “Después hay que mantener operativo el municipio, con lo cual el tema de un 49% se puede ver, a lo mejor, como que es un porcentaje considerable, pero indudablemente está por debajo de la inflación, por debajo de la ley impositiva de la Provincia, por lo que hay un acompañamiento de los lineamientos sobre los aumentos”.

“Además tiene una segmentación y sigue en lo que hace a una progresividad en la parte productiva, sigue el lineamiento de lo que pretende hacer la Provincia, por lo que se obtienen algunos beneficios para sectores como los jubilados que cobran un solo haber mínimo, la tasa social pasa del 30 al 50 por ciento”, dijo.

“La oposición nunca va a estar conforme, porque también podrían apoyar este tipo de beneficios, aprobando el proyecto en general y poner su divergencia en ciertos puntos, pero indudablemente se trata de tirar todo y no otorgar ni la herramienta presupuestaria ni los ingresos”, aseguró.

“Después son aquellos mismos que pretenden, con pedidos de comunicación, que con la tasa de seguridad se incorporen cámaras, patrulleros, ampliaciones edilicias, como el nuevo Destacamento de Villa del Parque, luminarias, que también es parte de la seguridad, y se van reconvirtiendo, y eso también hay que pagarlo. Hay que tener una coherencia y una responsabilidad, porque hay que mantener operativo el municipio. A todos nos gustaría no aumentar, pero hay que tener una responsabilidad. El 49% está por debajo de la inflación. Se quejan de ese número, pero avalan el aumento de la ley impositiva en la Provincia. No podemos votar presupuestos deficitarios, que están prohibidos por la ley orgánica de los municipios, y son los números que se manejan, esa es la realidad”, señaló.