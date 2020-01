Scanavino adelantó que buscarán crear el observatorio de precios en Junín

En diálogo con proveedores y supermercados, el Gobierno trabaja para relanzar esta semana el programa Precios Cuidados, que en esta oportunidad, según adelantaron, incluirá marcas de primera línea y se estima que lo conformen un total de 300 artículos. Aún así, indicaron que el acuerdo “no está completamente cerrado aún".

Democracia consultó a Fernando Scanavino, director General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios del Municipio quien adelantó que aún no recibieron directivas oficiales sobre el programa.

Asimismo destacó que trabajan en la creación del Observartorio de Precios y una posible vuelta de los Precios Locales.

300 productos

“Lo único que conocemos hasta hoy es lo que se dio a conocer en los medios”, explicó Scanavino a Democracia sobre la continuidad de Precios Cuidados, con un relanzamiento.

En principio el programa incluiría una lista de 300 productos de primeras marcas y se sumaría una aplicación para que la gente denuncie cualquier situación que derive del programa como inclumplimientos.

El programa vigente a la fecha, pactado durante el gobierno de Mauricio Macri, era de casi 600 productos, por lo cual con este relanzamiento se reduciría la cantidad de productos en un 50%. A diferencia de las etapas previas, el programa incluirá ahora productos de primeras marcas, que habían dejado lugar a la inclusión de segundas y terceras.

La negociación del nuevo listado la llevó a cabo la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, cuya propuesta es que el listado funcione como una referencia de precios para el resto de los productos.

Scanavino destacó que “este tipo de programas si bien son paliativos, no dejan de ser parches para una economía que sigue dañada”.



Precios locales y observatorio

El programa Precios Locales que había lanzado el Municipio de Junín finalizó el año pasado aunque según el titular de la OMIC: “Es muy probable que se vuelva a relanzar pero estamos expectantes para que llegue el acuerdo oficial desde nación y provincia y ver qué acción coordinada podemos hacer. Primero queremos ver cómo se lleva a cabo esto y como se va a fiscalizar”.

A nivel local destacó que durante noviembre y diciembre se realizaron fiscalizaciones y aseguró que “la idea es a futuro poder hacer un observatorio de precios, uno de los proyectos de este año para ver la evolución de los precios en Junín” aunque reiteró que se aguarda lo que suceda a nivel nacional para “realizar una réplica a nivel local”.

La distorsión de precios, más allá de la inflación y el abuso por parte de ciertos comercios es una de las cuestiones clave que abordaría el Observatorio.

Reclamos

A pesar de conocer que existe distorsión en los precios, “la realidad es que se acerca muy poca gente a denunciar esto. De hecho el año pasado terminamos con menos de una decena de denuncias al respecto”, explicó Scanavino.

Asismismo, en muchos casos se publican denuncias en redes y se suman reclamos pero no se realiza denuncia oficial.

Entre los canales para denuncia de precios se encuentra el email: denunciadeprecios@junin.gob.ar o el acceso a Omic Resuelve, para una denuncia particular, que es 100% online. Asimismo se pueden acercar a la Oficina del Consumidor, sita en Hipólito Yrigoyen 63.



Una aplicación para control

Otro ítem de relevancia que anticipó el Ministerio de Desarrollo Productivo es que dispondrá de una aplicación para teléfonos celulares que le permitirá a los consumidores escanear el producto y corroborar el precio, y hacer la denuncia en caso de algún error.

La aplicación en los celulares ofrecerá también de una lista dinámica con todos los productos de la canasta de Precios Cuidados, ya que a lo largo del tiempo de vigencia la misma podrá sufrir cambios sólo si son autorizados por la secretaría de Comercio Interior.

Así, las firmas participantes no podrán quitar y poner productos en el listado de los Precios Cuidados cuando quieran, sino que previamente deben acordarlo con el área que conduce Español.