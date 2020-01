Para la oposición, la suba de tasas tendrá un “impacto exagerado para los vecinos”

El viernes se trata en el Concejo Deliberante el Presupuesto y la Ordenanza Impositiva 2020, y la polémica entre el oficialismo y la oposición comenzó a tomar temperatura, sobre todo por el aumento de las tasas y la tarifa del transporte público de pasajeros.

En este contexto, el bloque del Frente de Todos –que se acaba de unificar- salió al cruce del secretario de Hacienda municipal, Ariel Díaz, que había asegurado la semana pasada, a través de un comunicado, que no habría incrementos en las tasas para el comercio, la industria y el sector agropecuario.

“Ante la contradicción entre lo expresado por el secretario de Hacienda, en su informe ante el Concejo, nos desayunamos que esto último era mentira o una interpretación equivocada de la realidad”, dijeron los ediles opositores al gobierno del intendente Pablo Petrecca.

Y ampliaron: “Tal como se informó a los concejales, el aumento promedio de tasas para estos sectores es del 49% y en algunos casos es inclusive superior. La tasa complementaria de seguridad policial aumenta un 100% con respecto a 2019, cuando ya había aumentado un 100%. Nos preocupa que se mal informe o se desinforme a los vecinos, ya que esto genera expectativas que no se cumplirán. Creemos que sería una actitud responsable por parte del Municipio aclarar la situación, a la brevedad”.

“Nuestro bloque sigue manifestando que ese aumento de tasas significa un impacto exagerado para el bolsillo de los vecinos, mucho más si se pretende implementarlo todo junto desde el primer mes, en lugar de hacerlo de modo escalonado”, remarcaron.

“Hay además una cuestión concreta que tiene que ver con la delegación de poderes que nos pide el intendente, la que nos parece excesiva. La ampliación o redistribución de las partidas presupuestarias, como la posibilidad de condonar tasas, es una facultad que le confiere la ley al Concejo Deliberante, el cual debe controlar el uso que hace el intendente de los recursos públicos. Ya lo hemos escuchado a Petrecca manifestar su intención de iniciar un diálogo con el resto de los sectores políticos, lo cual celebramos. Pero para eso y en primer término, lo que debe hacer es respetar las atribuciones de los poderes del Estado y no seguir exigiendo que le otorguemos súper poderes. El diálogo no se agota en una foto o una charla de pasillo, sino que debe expresarse en el respeto por la discusión y el consenso institucional de los representantes de los vecinos en los diferentes órganos de gobierno”, punzaron.

Transporte público

“Sobre el aumento en la tarifa de los colectivos queremos resaltar que estamos en medio de un congelamiento que promueve el Gobierno nacional, para no seguir encareciendo los costos fijos de los vecinos y que se le ha pedido a las provincias y a los municipios que acompañen. Tanto es así que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Rodríguez Larreta, se ha sumado a congelar el precio de los subtes. Nos parece que el aumento del 75% en la tarifa del colectivo local va a contramano de estas medidas”, dijeron.

“Este pedido de aumento, por otra parte, no llega acompañado de ninguna información técnica, ya sea sobre costos operativos o estadísticas de uso del transporte público. Es así que en principio le hemos pedido al Ejecutivo que nos suministre más información y que transparente los mecanismos de subsidios con la empresa, que no es más que lo que deberían hacer por ordenanza. A partir de contar con más información podremos evaluar el pedido, realizado”, agregaron.